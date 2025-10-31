Як і чому виникла ця плутанина – розкаже 24 Канал з посиланням на ютуб-канал GeoGlobeTales.
Трохи географії
Нідерланди – це країна, що розташована на заході Європи й межує з Німеччиною, Бельгією та Північним морем. Назва Nederland у перекладі з нідерландської означає "низинні землі" – адже близько третини території країни знаходиться нижче рівня моря.
Країна складається з 12 провінцій, серед яких лише дві мають назву:
- Північна Голландія (Noord-Holland),
- Південна Голландія (Zuid-Holland).
Саме на їхній території розташовані найбільші й найвідоміші міста – Амстердам, Роттердам, Гаага.
Історичне походження плутанини
У XVII столітті, під час так званого "Золотого віку Голландії", саме ці дві провінції були центром торгівлі, мореплавства й культури. Голландські кораблі борознили моря, а купці створювали колонії по всьому світу. Через це іноземці звикли називати всю країну "Голландією", ототожнюючи її з найвпливовішим регіоном. Так з часом назва закріпилася в побуті, мовах і навіть у спорті.
Помаранчевим позначена Голандія, а бежевим – решта території Нідерландів / Фото "Вікіпедія"
Яка позиція країни щодо цього питання?
У 2020 році уряд Нідерландів офіційно попросив інші держави, ЗМІ та компанії використовувати лише правильну назву – The Netherlands, щоб уніфікувати міжнародний бренд країни. Навіть туристичне агентство Holland.com змінило свою назву, аби уникати плутанини. Мета цієї ініціативи – показати, що країна набагато більша й різноманітніша, ніж лише регіони Голландії.
Цікаво знати! Як пише Netherlands Embassy, Амстердам є столицею Нідерландів, але уряд і король працюють у Гаазі. Частина Нідерландів лежить за межами Європи – наприклад, на Карибських островах (Аруба, Кюрасао, Сінт-Мартен).
Отже, Голландія – це лише частина Нідерландів, хоча історично саме вона зробила країну відомою у світі.
Як Нідерланди приймають біженців у 2025 році?
Нідерланди активно допомагають Україні не лише грошима, а й приймаючи у себе українських біженців. У центрах розміщення українці можуть отримати допомогу з документами, банківськими картами, записатись на курси нідерландської мови та отримати підтримку у пошуку роботи.
Усе це країна пропонує абсолютно безкоштовно. Для того, щоб скористатись цими правами, потрібно зареєструватись у муніципалітеті (gemeente) та у відповідній системі обліку (BRP) у себе за місцем проживання у Нідерландах.