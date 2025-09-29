По результатам исследований, на коротких рейсах ширина авиакресел обычно колеблется от 43 до 46 сантиметров. Теснее всего приходится пассажирам Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Какие кресла предлагают бюджетные авиакомпании?

По данным экспертов, самые широкие кресла – по 18 дюймов (почти 46 сантиметров) – предлагают авиакомпании Wizz Air, TAP Portugal, easyJet и Lufthansa.

Зато меньше всего пространства получают пассажиры Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian, где ширина сидений может уменьшаться до 17 дюймов (примерно 43 сантиметра).

Пассажирам бюджетных авиалиний советуют выбирать места в первом ряду за перегородками – там больше пространства для ног. Дополнительным вариантом может стать хвост самолета, где иногда меньше кресел в ряду, однако стоит учитывать близость к туалету.

Если же перед полетом появляются свободные места, стоит вежливо попросить экипаж о пересадке – часто эту просьбу удовлетворяют. При этом пассажиры с особыми потребностями, например люди высокого роста или беременные, имеют еще больше шансов получить удобное место.

