Это не Ryanair: какие бюджетные авиакомпании предлагают пассажирам самые тесные кресла
- Самыми тесными креслами с шириной до 17 дюймов (43 сантиметра) отличились авиакомпании Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian.
- Широкие кресла, по 18 дюймов (46 сантиметров), предлагают Wizz Air, TAP Portugal, easyJet и Lufthansa.
По результатам исследований, на коротких рейсах ширина авиакресел обычно колеблется от 43 до 46 сантиметров. Теснее всего приходится пассажирам Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
Какие кресла предлагают бюджетные авиакомпании?
По данным экспертов, самые широкие кресла – по 18 дюймов (почти 46 сантиметров) – предлагают авиакомпании Wizz Air, TAP Portugal, easyJet и Lufthansa.
Зато меньше всего пространства получают пассажиры Aer Lingus, Loganair, Jet2 и Norwegian, где ширина сидений может уменьшаться до 17 дюймов (примерно 43 сантиметра).
Пассажирам бюджетных авиалиний советуют выбирать места в первом ряду за перегородками – там больше пространства для ног. Дополнительным вариантом может стать хвост самолета, где иногда меньше кресел в ряду, однако стоит учитывать близость к туалету.
Если же перед полетом появляются свободные места, стоит вежливо попросить экипаж о пересадке – часто эту просьбу удовлетворяют. При этом пассажиры с особыми потребностями, например люди высокого роста или беременные, имеют еще больше шансов получить удобное место.
Авиакомпания Ryanair отменяет ряд рейсов: что известно?
Авиакомпания Ryanair объявила об отмене рейсов между Ригой и двумя немецкими городами уже с октября. Речь идет о Меммингене и Кельне. Известно, что причиной стали споры с регуляторными органами по налогам и аэропортовым.
Ранее ирландский лоукостер уже провел несколько волн сокращений полетной программы в Испанию – было отменено более 2 миллионов пассажирских мест в аэропортах страны.
Ryanair также объявил о значительном сокращении своих операций в Вене. Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири объяснил это решение австрийским налогом на авиаперелеты в размере 12 евро и тем, что он назвал "чрезмерными" аэропортовыми сборами.