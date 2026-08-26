8 самых популярных осенних грибов Польши: даже новички соберут полную корзину

Польша – настоящий рай для грибников. В стране немало лесов, а правила сбора грибов не такие строгие, как в некоторых других европейских странах –, но прежде чем хвататься за корзину, нужно разобраться, какие именно виды грибов можно встретить осенью.

Опытные грибники после "тихой охоты" в Польше точно не вернутся с пустыми корзинами. Но даже любители наверняка смогут что-нибудь найти. Поэтому "24 Канал" рассказывает, какие самые распространенные и вкусные виды грибов следует искать в лесах уже в ближайшее время.

Какие грибы растут в Польше осенью?

Подберезовик

Это целая группа грибов, и в Польше из них чаще всего собирают koźlarz babka и koźlarz czerwony. Они начинают расти в сентябре, но встретить их можно и в октябре. Растут чаще всего в лиственных и смешанных лесах, а некоторые виды даже привязаны к конкретным деревьям.

В частности, красный подберезочник следует искать преимущественно под осинами.

Важно! Если вы не уверены в том, что гриб съедобный, лучше его не срезать.

Подгруздок

Его также называют бурым подберезочником – и это один из самых популярных грибов польского осеннего леса. Больше всего их растет в октябре и сентябре, но если погода будет благоприятной, сезон может продлиться даже дольше. Растут подгруздки в сосновых, смешанных и лиственных лесах – и польские лесники отмечают, что увидеть этот гриб можно практически повсеместно.

Белый гриб



Белый гриб очень популярен в Польше / Фото Pexels

В Польше белый гриб часто называют borowik szlachetny или же prawdziwek. Собирать его можно и летом, и осенью. В осенний сезон сентябрь и октябрь – лучшее время.

Польские лесники советуют искать эти грибы под соснами и елями – там шансы их найти значительно выше.

Маслятка

Если в лесу неподалеку растут сосны, можно смело отправляться на поиски масляток. Собирают их не только в сентябре-октябре, но и летом. Чаще всего встречаются в молодых сосновых насаждениях, пишет Grzyby.pl.

Узнать маслятки легко – у них характерная скользкая шляпка.

Лисичка



Найти лисички очень просто / Фото Pexels

В основном это летний гриб, но в Польше иногда может встречаться и осенью. Искать лисички следует в лесах, особенно часто они встречаются на лесной подстилке и в мхе.

Рыжик

В Польше этот гриб известен под названием rydz, и собирать его следует именно осенью. С соснами гриб образует микоризу – то есть симбиотическое сосуществование – поэтому искать его следует именно под этими деревьями.

Когда гриб повреждается, из него выделяется характерный молочный сок, поэтому узнать его несложно.

Гуска

В Польше этот гриб известен под названием gąska zielonka, и, в отличие от многих других, искать его следует не в сентябре, а поздней осенью – ближе к ноябрю. Растут преимущественно в хвойных лесах, а лучше всего на песчаных почвах.

Впрочем, опознать его не так просто – существует несколько очень похожих грибов, а также весь вид имеет сложную историю в плане безопасности употребления. Поэтому любителям лучше оставить гуски в лесу.

Опенок



Опята собирают всю осень / Фото Pexels

Всеми любимые опеньки можно собирать и в Польше – в лесах они встречаются в течение всей осени, вплоть до ноября. Растут часто группами – на древесине, пнях, а также возле деревьев. Искать их особенно приятно, ведь когда находишь, можно наполнить значительную часть корзины.

Где в Польше нельзя собирать грибы?

Польша – довольно либеральная страна в отношении грибного промысла, но это не значит, что с корзиной и ножом можно зайти куда угодно. Если нарушить местные правила, можно получить немалый штраф.

Таким образом, под запретом:

национальные парки;

истоки рек и ручьев;

экспериментальные насаждения или участки, подверженные эрозии;

леса с растительностью ниже 4 метров;

охотничьи заповедники;

земля, что принадлежит военным;

семенные насаждения.

За сбор грибов в любом из этих мест придется заплатить до 500 злотых – и даже это не самый большой штраф. В Польше за агрессивный сбор или уничтожение съедобных грибов могут наложить штраф в размере до 5000 злотых.