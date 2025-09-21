Чтобы потом не разочароваться: где расположены худшие места в самолете Ryanair
- В самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737-8200 от Ryanair есть места без окон, которых следует избегать при бронировании.
- Ryanair предупреждает пассажиров о местах без окон, которые связаны с конструктивными особенностями для эффективного распределения воздуха.
Пассажиры Ryanair часто сталкиваются с неожиданностью, когда садятся на свое место. Хотя выбор конкретного места в бюджетной авиакомпании может быть премиальным – иногда он стоит столько же, сколько билет со скидкой. В результате – разочарование, когда в выбранном кресле нет окна.
Чтобы предотвратить подобный опыт, важно знать, что в авиапарке Ryanair есть места без иллюминаторов. Каких мест лучше избегать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на avianews.com.
Какие места в Ryanair не стоит выбирать?
Ирландская авиакомпания эксплуатирует два типа самолетов – Boeing 737-800 и Boeing 737-8200, оба из которых оснащены безоконными креслами.
Пассажирам рекомендуется быть осторожными при выборе места, чтобы обеспечить себе более приятный опыт полета:
- В Boeing 737-800 Ryanair иллюминаторов нет на местах: по левому борту 11A и правому борту 11F, 12F.
- В Boeing 737-8200 Ryanair вместо окон глухая стенка на местах: по левому борту 12A, 14A, 29A и правому борту 14F, 29F.
Цены на места без окон и с окнами одинаковые. Лоукостер советует путешественникам быть осторожными во время процесса бронирования, чтобы не оказаться в кресле с видом на глухую стену.
Возмущение пассажира, который получил место без окна, и ответ Ryanair / Скриншот из Twitter
Беззаботно шутя над невнимательными клиентами, Ryanair подчеркивает свою политику, заявляя: "Мы продаем места, а не окна", одновременно четко указывая, какие именно места не имеют вида.
При покупке билетов Ryanair предупреждает о местах без окон / Скриншот с сайта Ryanair
Почему Boeing 737 имеет места без окон?
В заявлении авиационного инженера было подчеркнуто, что заметной конструктивной особенностью Boeing 737 являются его ряды без окон, которые объясняются воздушными каналами и стояками, простирающимися от пола до потолка. Эти стояки соединены с прочным пластиковым трубопроводом, что способствует эффективному распределению воздуха в салоне, пишет Simple Flying.
Тогда как в Airbus A320 используется другая система кондиционирования воздуха, где отсутствует функция безоконного ряда. Вместо этого распределение воздуха в A320 происходит под полом через каналы меньшего размера, чем у Boeing 737.
Что еще надо знать о путешествиях с Ryanair?
- Ryanair известен не только низкими ценами на билеты, но и очень строгими правилами относительно багажа. Впрочем, при одном условии количество бесплатных вещей, которые можно пронести на борт, увеличивается.
- Также недавно лоукостер увеличил размеры ручной клади – отныне они на 33% больше стандартных размеров в ЕС.
- Но поехать в отпуск с Ryanair теперь может быть сложнее: авиакомпания отменила 36 маршрутов в Испанию из-за налоговой войны с местным оператором аэропортов.
- А с 3 ноября 2025 года Ryanair еще и планирует отказаться от бумажных посадочных талонов. Перейдут на цифровые варианты через приложение myRyanair.