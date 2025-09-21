Пассажиры Ryanair часто сталкиваются с неожиданностью, когда садятся на свое место. Хотя выбор конкретного места в бюджетной авиакомпании может быть премиальным – иногда он стоит столько же, сколько билет со скидкой. В результате – разочарование, когда в выбранном кресле нет окна.

Чтобы предотвратить подобный опыт, важно знать, что в авиапарке Ryanair есть места без иллюминаторов. Каких мест лучше избегать, рассказывает 24 Канал со ссылкой на avianews.com.

Какие места в Ryanair не стоит выбирать?

Ирландская авиакомпания эксплуатирует два типа самолетов – Boeing 737-800 и Boeing 737-8200, оба из которых оснащены безоконными креслами.

Пассажирам рекомендуется быть осторожными при выборе места, чтобы обеспечить себе более приятный опыт полета:

В Boeing 737-800 Ryanair иллюминаторов нет на местах: по левому борту 11A и правому борту 11F, 12F.

иллюминаторов нет на местах: по левому борту 11A и правому борту 11F, 12F. В Boeing 737-8200 Ryanair вместо окон глухая стенка на местах: по левому борту 12A, 14A, 29A и правому борту 14F, 29F.

Цены на места без окон и с окнами одинаковые. Лоукостер советует путешественникам быть осторожными во время процесса бронирования, чтобы не оказаться в кресле с видом на глухую стену.



Возмущение пассажира, который получил место без окна, и ответ Ryanair / Скриншот из Twitter

Беззаботно шутя над невнимательными клиентами, Ryanair подчеркивает свою политику, заявляя: "Мы продаем места, а не окна", одновременно четко указывая, какие именно места не имеют вида.



При покупке билетов Ryanair предупреждает о местах без окон / Скриншот с сайта Ryanair

Почему Boeing 737 имеет места без окон?

В заявлении авиационного инженера было подчеркнуто, что заметной конструктивной особенностью Boeing 737 являются его ряды без окон, которые объясняются воздушными каналами и стояками, простирающимися от пола до потолка. Эти стояки соединены с прочным пластиковым трубопроводом, что способствует эффективному распределению воздуха в салоне, пишет Simple Flying.

Тогда как в Airbus A320 используется другая система кондиционирования воздуха, где отсутствует функция безоконного ряда. Вместо этого распределение воздуха в A320 происходит под полом через каналы меньшего размера, чем у Boeing 737.

Что еще надо знать о путешествиях с Ryanair?