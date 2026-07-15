Конфискуют и оштрафуют: какие продукты нельзя ввозить в Европу

Перед поездкой в Европу чемодан нужно проверить несколько раз –, ведь ввоз некоторых вещей строго запрещен. И зачастую ограничения касаются именно продуктов питания.

Простой перекус, взятый с собой в дорогу, может привести к задержке на границе и тщательной проверке. Поэтому 24 Канал рассказывает, какие продукты лучше оставить дома, чтобы не попасть в неприятности.

Какие продукты чаще всего запрещают?

Если вы планируете поездку в страну Европейского Союза, основных категорий продуктов, которые полностью запрещены, всего две – мясные и молочные продукты. Их нельзя перевозить даже в небольшом количестве, и даже если это просто бутерброды, которые вы собираетесь съесть в дороге, пишет Государственная таможенная служба.



Мясные продукты везти в Европу запрещено / Фото Pexels

Такие товары на границе подлежат утилизации, а если вы попытаетесь умолчать о запрещенных продуктах или же скрыть их, последствия могут быть серьезными: от штрафа до уголовной ответственности.

Итак, вот какие продукты везти запрещено:

колбасы, сосиски, ветчина и сало;

вяленое и свежее мясо;

домашний творог и брынза;

сгущенное молоко, йогурт;

домашние консервы с содержанием молока или мяса.

Впрочем, все же есть несколько исключений: везти можно сухое детское молоко, специальное питание или корм для животных, если эти продукты необходимы по состоянию здоровья. Для этого эти товары должны быть произведены в странах ЕС (за исключением Фарерских островов, Гренландии и Исландии), а их количество не должно превышать 2 килограмма на человека.

Также проблемы могут возникнуть из-за семян растений и свежих фруктов и овощей. На практике украинцы часто перевозят через границу яблоки, помидоры, груши и т. п. – хотя на самом деле пограничники могут потребовать специальный фитосанитарный сертификат. Он не требуется только для пяти видов фруктов:

ананасов;

кокосов;

дурианов;

бананов;

фиников.

Дополнительные вопросы у пограничников могут возникнуть и в случае перевозки варенья, закруток и других продуктов собственного производства. Они не запрещены напрямую, но если продукция не имеет маркировки или специальных документов, ее все же могут изъять.



Из-за домашней консервации могут возникнуть проблемы / Фото Pexels

На какой багаж распространяются эти правила?

Многие путешественники ошибочно полагают, что эти строгие ограничения на товары, которые можно ввозить в Европу, касаются только ручной клади – хотя на самом деле они распространяются и на зарегистрированный багаж.

Запрещенные продукты могут изъять независимо от того, куда вы их положили. Поэтому продукты животного происхождения лучше даже не класть в чемодан. Зато большинство промышленно упакованных продуктов растительного происхождения – шоколад, печенье, макароны, кофе, чай и крупы – разрешены для личного потребления.

Что стоит уточнить перед поездкой?

Прежде всего путешественникам нужно знать о последствиях провоза запрещенных продуктов через границу. Вот какие есть варианты:

чаще всего при прохождении таможенного контроля запрещенные продукты конфискуют;

также возможна задержка во время проверки;

административный штраф в соответствии с законодательством страны;

в отдельных случаях в отношении человека могут даже возбудить дело за нарушение таможенных требований.

Особую осторожность и внимательность следует проявить людям, которые регулярно ездят в страны Европейского Союза на работу. Частые перевозки большого количества продуктов могут привлечь дополнительное внимание таможенных служб.