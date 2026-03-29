Топ-3 странных штрафа в Польше: как не влететь на бешеную сумму за границей
- В Польше за курение на остановках общественного транспорта можно получить штраф, даже если остановка пуста.
- Переход дороги на красный свет или с использованием телефона может привести к штрафу до 300 злотых, а повреждение деревьев – до 1000 злотых.
Польша кажется близкой и понятной для украинцев, но даже здесь есть правила, которые могут удивить. Некоторые штрафы выглядят настолько необычно, что о них лучше знать заранее.
Издание In Poland рассказало о 3 самых интересных случаях, когда можно "попасть" на деньги буквально из-за мелочи.
Какие необычные штрафы существуют в Польше?
- Курение на остановках
Курение на остановках общественного транспорта в Польше официально запрещено. Это правило действует независимо от того, есть ли рядом люди. Даже если остановка пустая, сам факт курения уже считается нарушением.
Такие ограничения объясняют заботой о пассажирах, в частности детей, пожилых людей и тех, кто не переносит табачный дым. Власти отмечают: остановки – это общественное пространство, где все имеют право на чистый воздух.
- Переход дороги "на автомате"
Многие пешеходы привыкли переходить дорогу интуитивно – если нет машин, то можно и на красный. В Польше такой подход может обойтись недешево. Даже при отсутствии транспорта переход на запрещающий сигнал светофора считается нарушением. Штраф в таком случае может составлять до 300 злотых.
Ситуация становится еще серьезнее, если пешеход во время перехода пользуется телефоном – например, пишет сообщение или смотрит в экран. Это считается дополнительным фактором риска, и сумма штрафа может быть больше.
- Повреждение деревьев и растений
В Польше к природе относятся очень внимательно. Любое повреждение зеленых насаждений – в парках, скверах или заповедных зонах – может привести к штрафу до 1000 злотых. Это касается не только умышленных действий, но и, например, неосторожного поведения.
Какие странные запреты существуют в Германии?
- В Германии действует немало правил, которые могут показаться необычными для иностранцев. Например, в так называемые "тихие дни", в частности в Страстную пятницу, запрещены любые громкие развлечения – от вечеринок и концертов до танцев в клубах. В некоторых федеральных землях за нарушение могут оштрафовать на сумму до 10 000 евро.
- Кроме этого, в стране действуют и другие, не менее интересные запреты. В некоторых регионах нельзя собирать грибы ночью или превышать установленные лимиты, ведь это вредит природе.
- На отдельных пляжах запрещают строить большие песчаные замки, если они мешают другим или создают опасность.