Кто в мире празднует Рождество 7 января: перечень многих удивит

Во многих странах мира рождение Иисуса Христа отмечают в разные даты: одни 7 января, другие – 25 декабря. Такую разницу в праздновании Рождества можно проследить до разных календарей, которые используют разные христианские конфессии, в частности, юлианский и григорианский.

Большинство стран мира отмечает Рождество Христово 25 декабря, однако не все. 24 Канал рассказывает, какие страны в мире отмечают Рождество 7 января.

Что известно о "новой" дате в Украине С сентября 2023 года Украина официально перешла на григорианский церковный календарь, который меняет все даты на 13 дней. Как следствие, празднование Рождества Христова перенесено с 7 января на 25 декабря.

Кто празднует Рождество 7 января

Очевидно, что Рождество Христово по "старому" стилю отмечают в тех странах, где действует юлианский календарь.

В этот перечень входят:

Грузия.

Египет.

Россия.

Казахстан.

Киргизия.

Северная Македония.

Сербия.

Эфиопия.

Эритрея.

Беларусь.

Молдова.

Черногория.

Причем, жители первых восьми стран из списка могут получить только 1 выходной – 7 января, жители Молдовы отдыхают два дня – 7 и 8 января, а жителям Черногории повезло больше всего – у них целых 3 выходных – 6, 7 и 8 января.