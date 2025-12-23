Хто у світі святкує Різдво 7 січня: перелік багатьох здивує
- Різдво Христове 7 січня святкують країни, що дотримуються юліанського календаря, зокрема Грузія, Росія, Казахстан та Сербія.
- В Україні з вересня 2023 року введено новоюліанський церковний календар, що переносить святкування Різдва на 25 грудня.
У багатьох країнах світу народження Ісуса Христа відзначають у різні дати: одні 7 січня, інші – 25 грудня. Таку різницю у святкуванні Різдва можна простежити до різних календарів, які використовують різні християнські конфесії, зокрема, юліанський і григоріанський.
Більшість країн світу відзначає Різдво Христове 25 грудня, проте не всі. 24 Канал розповідає, які країни у світі відзначають Різдво 7 січня.
Що відомо про "нову" дату в Україні
З вересня 2023 року Україна офіційно перейшла на григоріанський церковний календар, який змінює всі дати на 13 днів. Як наслідок, святкування Різдва Христового перенесено з 7 січня на 25 грудня.
Хто святкує Різдво 7 січня
Очевидно, що Різдво Христове за "старим" стилем відзначають у тих країнах, де діє юліанський календар.
До цього переліку входять:
- Грузія.
- Єгипет.
- Росія.
- Казахстан.
- Киргизстан.
- Північна Македонія.
- Сербія.
- Ефіопія.
- Еритрея.
- Білорусь.
- Молдова.
- Чорногорія.
Причому, жителі перших восьми країн зі списку можуть отримати тільки 1 вихідний – 7 січня, жителі Молдови відпочивають два дні – 7 і 8 січня, а жителям Чорногорії пощастило найбільше – у них цілих 3 вихідних – 6, 7 і 8 січня.