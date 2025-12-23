Хто у світі святкує Різдво 7 січня: перелік багатьох здивує

У багатьох країнах світу народження Ісуса Христа відзначають у різні дати: одні 7 січня, інші – 25 грудня. Таку різницю у святкуванні Різдва можна простежити до різних календарів, які використовують різні християнські конфесії, зокрема, юліанський і григоріанський.

Більшість країн світу відзначає Різдво Христове 25 грудня, проте не всі. 24 Канал розповідає, які країни у світі відзначають Різдво 7 січня.

Що відомо про "нову" дату в Україні З вересня 2023 року Україна офіційно перейшла на григоріанський церковний календар, який змінює всі дати на 13 днів. Як наслідок, святкування Різдва Христового перенесено з 7 січня на 25 грудня.

Хто святкує Різдво 7 січня

Очевидно, що Різдво Христове за "старим" стилем відзначають у тих країнах, де діє юліанський календар.

До цього переліку входять:

Грузія.

Єгипет.

Росія.

Казахстан.

Киргизстан.

Північна Македонія.

Сербія.

Ефіопія.

Еритрея.

Білорусь.

Молдова.

Чорногорія.

Причому, жителі перших восьми країн зі списку можуть отримати тільки 1 вихідний – 7 січня, жителі Молдови відпочивають два дні – 7 і 8 січня, а жителям Чорногорії пощастило найбільше – у них цілих 3 вихідних – 6, 7 і 8 січня.