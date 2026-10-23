Не только Польша: какие страны ЕС до сих пор не перешли на евро

Путешествуя по Европейскому Союзу, туристы могут удивиться, что далеко не везде для покупок достаточно иметь евро. В нескольких странах ЕС до сих пор используют собственные валюты, хотя некоторые из них являются членами объединения уже более 20 лет.

В настоящее время евро является официальной валютой 21 из 27 государств Европейского Союза, а остальные шесть продолжают использовать национальные валюты. Как сообщает официальный портал ЕС, передает 24 Канал, для одной из этих стран даже предусмотрено особое исключение из правил перехода на единую валюту.

В каких странах Европейского Союза нет евро

По состоянию на октябрь 2026 года шесть государств ЕС не входят в еврозону. Среди них есть как популярные среди украинцев страны для путешествий и работы, так и государства Северной Европы.

В частности, собственные валюты используют:

Польша – польский злотый (PLN);

– польский злотый (PLN); Чехия – чешская крона (CZK);

– чешская крона (CZK); Венгрия – венгерский форинт (HUF);

– венгерский форинт (HUF); Румыния – румынский лей (RON);

– румынский лей (RON); Швеция – шведская крона (SEK);

– шведская крона (SEK); Дания – датская крона (DKK).

В этих странах евро не является официальным платежным средством, поэтому в магазинах, ресторанах и общественном транспорте цены обычно указываются в местной валюте. Некоторые туристические заведения могут принимать евро, однако они не обязаны этого делать.

Если расплачиваться евро все же разрешают, стоит обращать внимание на курс обмена. Он может отличаться от банковского, поэтому иногда выгоднее платить местной валютой или картой.

Почему не все страны ЕС перешли на евро

Членство в Европейском Союзе не означает, что страна автоматически должна отказаться от собственной валюты. Для перехода на евро необходимо выполнить ряд экономических и правовых требований, известных как Маастрихтские критерии.

Они предусматривают контроль над инфляцией, государственным долгом, бюджетным дефицитом и долгосрочными процентными ставками. Также страна должна обеспечить стабильность валютного курса и привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС.

Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Швеция юридически обязаны ввести евро после выполнения соответствующих условий. Однако конкретные даты перехода для них не установлены.

Совершенно иная ситуация в Дании. Страна договорилась о специальном исключении, которое позволяет ей сохранять датскую крону без обязательства переходить на евро. При этом курс ее национальной валюты поддерживается стабильным по отношению к евро.

Какая страна последней перешла на евро

Самой новой участницей еврозоны стала Болгария. С 1 января 2026 года страна официально перешла на евро, заменив болгарский лев, которым пользовалась ранее.

Болгария стала 21-й страной ЕС с единой европейской валютой. До нее к еврозоне присоединилась Хорватия, которая ввела евро 1 января 2023 года.

В то же время для Польши, Чехии, Венгрии, Румынии и Швеции переход на единую валюту пока остается вопросом будущего. В июне 2026 года Европейский центральный банк сообщил, что ни одно из этих пяти государств еще не выполнило всех необходимых условий.

Поэтому перед поездкой в одну из шести стран ЕС, не входящих в еврозону, туристам стоит уточнить местную валюту и условия оплаты. Даже если в отдельных местах принимают евро, это не означает, что ими можно будет расплачиваться повсеместно.