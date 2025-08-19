Ярко окрашенный или слишком заметный багаж может привлечь нежелательное внимание воров. Путешественникам рекомендуется выбирать незаметные чемоданы – это повысит безопасность и снизит риск кражи.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Express, эксперт по путешествиям Андреа Платания осветила риски, связанные с ярким багажом, назвав его "приманкой" для воров.

Почему яркий багаж – "приманка" для вора?

В эпоху, когда безопасность путешествий имеет первостепенное значение, эксперты советуют путешественникам пересмотреть свой выбор багажа.

Яркий чемодан может выглядеть модно, но он привлекает внимание не тех людей,

– предостерегает эксперт по безопасности путешествий.

Вместо этого она рекомендует остановить свой выбор на чем-то более обычном или слегка потертом. Такие варианты реже привлекают нежелательное внимание и не сигнализируют о потенциальном содержимом внутри.

Помимо эстетики, надлежащие меры безопасности также имеют решающее значение. По словам Платании, даже простой навесной замок может служить эффективным сдерживающим фактором для воров.

Какая тогда альтернатива?

Хотя эксперты советуют избегать багажа, привлекающего внимание, они подчеркивают, что путешественники не должны полностью отказываться от личных штрихов. Небольшие ленты, наклейки или незаметная маркировка могут помочь людям быстро идентифицировать свои чемоданы в переполненной зоне выдачи багажа.



Лучше выбирать менее примечательный чемодан / Фото Unsplash

Также, чтобы обезопасить личные вещи во время путешествия, можно использовать трекеры, которые легко разместить внутри багажа. Эти специализированные гаджеты позволяют путешественникам отслеживать местонахождение чемоданов, обеспечивая душевное спокойствие в случае потери или кражи.

Кроме того, важно сразу сообщать о любых кражах. Незамедлительные действия не только повышают вероятность возврата украденных вещей, но и упрощают процесс получения страхового возмещения. Также перед отъездом в аэропорт сделайте несколько фото вашего чемодана, чтобы помочь тем, кто ее ищет.

