Многие домовладельцы и путешественники постоянно задаются вопросом: какой город является лучшим местом для жизни в мире? Ответ дал Economist Intelligence Unit (EIU).

В этом году лидер изменился, а некоторые города в списке могут вас удивить. Результаты исследования подробно изложены в последнем Глобальном индексе качества жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Читайте также Украинка рассказала, почему переехала в Нидерланды: 5 неожиданных преимуществ страны

Как проходит оценивание?

Исследование оценивает до 173 городов по всему миру, используя ключевые показатели, такие как:

стабильность,

здравоохранение,

культура;

окружающая среда,

образование,

инфраструктура.

Учитывая эти категории, каждому городу присваивается итоговая оценка по 100-балльной шкале.

Какой самый лучший город в мире?

Копенгаген занял первое место в последнем рейтинге самых комфортных для жизни городов, набрав 98 баллов. Аналитический отдел EIU подчеркнул, что датская столица отличилась в трех ключевых категориях: стабильность, образование и инфраструктура. Это значительное достижение для Копенгагена, который опередил Вену, ранее занимавшую первое место с 2022 года, набрав 97,1 балла.

Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырех из пяти категорий,

– отмечают авторы.

Копенгаген, известный своим качеством жизни, продолжает устанавливать стандарты городской жизни. Датская столица может похвастаться мощной инфраструктурой и приверженностью к устойчивым экологическим практикам.



Копенгаген признан самым комфортным городом для жизни / Фото Unsplash

Жители наслаждаются благоприятным балансом между работой и личной жизнью, большим количеством зеленых насаждений, доступом к чистой воде и высококачественными продуктами, что способствует общей атмосфере благополучия.

Кто в ТОП-20?

Копенгаген, Дания; Вена, Австрия; Цюрих, Швейцария; Мельбурн, Австралия; Женева, Швейцария; Сидней, Австралия; Осака, Япония; Окленд, Новая Зеландия; Аделаида, Австралия; Ванкувер, Канада; Люксембург; Торонто, Канада; Хельсинки, Финляндия; Токио, Япония; Перт, Австралия; Брисбен, Австралия; Франкфурт, Германия; Калгари, Канада; Амстердам, Нидерланды; Веллингтон, Новая Зеландия.

EIU сообщает, что изменения в рейтинге связаны со снижением стабильности в мире. Среди факторов, способствующих этой тенденции, – рост террористических угроз, гражданские протесты, жилищный кризис и эскалация геополитической напряженности.

Где украинцы могут получить самые большие выплаты в 2025-м?