17 октября, 17:31
Названы лучшие города в мире для жизни: лидер неожиданно изменился

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Копенгаген занял первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов с 98 баллами, опередив Вену, которая ранее была лидером.
  • Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырех из пяти категорий.

Многие домовладельцы и путешественники постоянно задаются вопросом: какой город является лучшим местом для жизни в мире? Ответ дал Economist Intelligence Unit (EIU).

В этом году лидер изменился, а некоторые города в списке могут вас удивить. Результаты исследования подробно изложены в последнем Глобальном индексе качества жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как проходит оценивание?

Исследование оценивает до 173 городов по всему миру, используя ключевые показатели, такие как:

  • стабильность,
  • здравоохранение,
  • культура;
  • окружающая среда,
  • образование,
  • инфраструктура.

Учитывая эти категории, каждому городу присваивается итоговая оценка по 100-балльной шкале.

Какой самый лучший город в мире?

Копенгаген занял первое место в последнем рейтинге самых комфортных для жизни городов, набрав 98 баллов. Аналитический отдел EIU подчеркнул, что датская столица отличилась в трех ключевых категориях: стабильность, образование и инфраструктура. Это значительное достижение для Копенгагена, который опередил Вену, ранее занимавшую первое место с 2022 года, набрав 97,1 балла.

Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырех из пяти категорий, 
– отмечают авторы.

Копенгаген, известный своим качеством жизни, продолжает устанавливать стандарты городской жизни. Датская столица может похвастаться мощной инфраструктурой и приверженностью к устойчивым экологическим практикам.


Копенгаген признан самым комфортным городом для жизни / Фото Unsplash

Жители наслаждаются благоприятным балансом между работой и личной жизнью, большим количеством зеленых насаждений, доступом к чистой воде и высококачественными продуктами, что способствует общей атмосфере благополучия.

Кто в ТОП-20?

  1. Копенгаген, Дания;
  2. Вена, Австрия;
  3. Цюрих, Швейцария;
  4. Мельбурн, Австралия;
  5. Женева, Швейцария;
  6. Сидней, Австралия;
  7. Осака, Япония;
  8. Окленд, Новая Зеландия;
  9. Аделаида, Австралия;
  10. Ванкувер, Канада;
  11. Люксембург;
  12. Торонто, Канада;
  13. Хельсинки, Финляндия;
  14. Токио, Япония;
  15. Перт, Австралия;
  16. Брисбен, Австралия;
  17. Франкфурт, Германия;
  18. Калгари, Канада;
  19. Амстердам, Нидерланды;
  20. Веллингтон, Новая Зеландия.

EIU сообщает, что изменения в рейтинге связаны со снижением стабильности в мире. Среди факторов, способствующих этой тенденции, – рост террористических угроз, гражданские протесты, жилищный кризис и эскалация геополитической напряженности.

