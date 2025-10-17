Названы лучшие города в мире для жизни: лидер неожиданно изменился
- Копенгаген занял первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов с 98 баллами, опередив Вену, которая ранее была лидером.
- Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырех из пяти категорий.
Многие домовладельцы и путешественники постоянно задаются вопросом: какой город является лучшим местом для жизни в мире? Ответ дал Economist Intelligence Unit (EIU).
В этом году лидер изменился, а некоторые города в списке могут вас удивить.
Как проходит оценивание?
Исследование оценивает до 173 городов по всему миру, используя ключевые показатели, такие как:
- стабильность,
- здравоохранение,
- культура;
- окружающая среда,
- образование,
- инфраструктура.
Учитывая эти категории, каждому городу присваивается итоговая оценка по 100-балльной шкале.
Какой самый лучший город в мире?
Копенгаген занял первое место в последнем рейтинге самых комфортных для жизни городов, набрав 98 баллов. Аналитический отдел EIU подчеркнул, что датская столица отличилась в трех ключевых категориях: стабильность, образование и инфраструктура. Это значительное достижение для Копенгагена, который опередил Вену, ранее занимавшую первое место с 2022 года, набрав 97,1 балла.
Западная Европа остается регионом с самыми высокими показателями пригодности для жизни, получив лучшие оценки в четырех из пяти категорий,
– отмечают авторы.
Копенгаген, известный своим качеством жизни, продолжает устанавливать стандарты городской жизни. Датская столица может похвастаться мощной инфраструктурой и приверженностью к устойчивым экологическим практикам.
Копенгаген признан самым комфортным городом для жизни / Фото Unsplash
Жители наслаждаются благоприятным балансом между работой и личной жизнью, большим количеством зеленых насаждений, доступом к чистой воде и высококачественными продуктами, что способствует общей атмосфере благополучия.
Кто в ТОП-20?
- Копенгаген, Дания;
- Вена, Австрия;
- Цюрих, Швейцария;
- Мельбурн, Австралия;
- Женева, Швейцария;
- Сидней, Австралия;
- Осака, Япония;
- Окленд, Новая Зеландия;
- Аделаида, Австралия;
- Ванкувер, Канада;
- Люксембург;
- Торонто, Канада;
- Хельсинки, Финляндия;
- Токио, Япония;
- Перт, Австралия;
- Брисбен, Австралия;
- Франкфурт, Германия;
- Калгари, Канада;
- Амстердам, Нидерланды;
- Веллингтон, Новая Зеландия.
EIU сообщает, что изменения в рейтинге связаны со снижением стабильности в мире. Среди факторов, способствующих этой тенденции, – рост террористических угроз, гражданские протесты, жилищный кризис и эскалация геополитической напряженности.
