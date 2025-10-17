Укр Рус
17 жовтня, 17:31
Названо найкращі міста у світі для життя: лідер несподівано змінився

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Копенгаген посів перше місце в рейтингу найкомфортніших для життя міст з 98 балами, випередивши Відень, який раніше був лідером.
  • Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки у чотирьох із п'яти категорій.

Багато домовласників і мандрівників постійно загадується над питанням: яке місто є найкращим місцем для життя у світі? Відповідь дав Economist Intelligence Unit (EIU).

Цього року лідер змінився, а деякі міста у списку можуть вас здивувати. Результати дослідження детально викладені в останньому Глобальному індексі якості життя, пише 24 Канал з посиланням на Express

Як проходить оцінювання?

Дослідження оцінює до 173 міст по всьому світу, використовуючи ключові показники, як-от:

  • стабільність,
  • охорона здоров'я,
  • культура;
  • навколишнє середовище,
  • освіта,
  • інфраструктура. 

З огляду на ці категорії, кожному місту присвоюється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою. 

Яке найкраще місто у світі?

Копенгаген посів перше місце в останньому рейтингу найкомфортніших для життя міст, набравши 98 балів. Аналітичний відділ EIU підкреслив, що данська столиця відзначилася у трьох ключових категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура. Це значне досягнення для Копенгагена, який випередив Відень, що раніше посідав перше місце з 2022 року, набравши 97,1 бала.

Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки в чотирьох із п'яти категорій, 
– зазначають автори.

Копенгаген, відомий своєю якістю життя, продовжує встановлювати стандарти міського життя. Данська столиця може похвалитися потужною інфраструктурою та прихильністю до сталих екологічних практик. 


Копенгаген визнаний найкомфортнішим містом для життя / Фото Unsplash

Мешканці насолоджуються сприятливим балансом між роботою та особистим життям, великою кількістю зелених насаджень, доступом до чистої води та високоякісними продуктами, що сприяє загальній атмосфері добробуту.

Хто в ТОП-20?

  1. Копенгаген, Данія;
  2. Відень, Австрія;
  3. Цюрих, Швейцарія;
  4. Мельбурн, Австралія;
  5. Женева, Швейцарія;
  6. Сідней, Австралія;
  7. Осака, Японія;
  8. Окленд, Нова Зеландія;
  9. Аделаїда, Австралія;
  10. Ванкувер, Канада;
  11. Люксембург;
  12. Торонто, Канада;
  13. Гельсінкі, Фінляндія;
  14. Токіо, Японія;
  15. Перт, Австралія;
  16. Брисбен, Австралія;
  17. Франкфурт, Німеччина;
  18. Калгарі, Канада;
  19. Амстердам, Нідерланди;
  20. Веллінгтон, Нова Зеландія.

EIU повідомляє, що зміни у рейтингу пов'язані зі зниженням стабільності у світі. Серед факторів, що сприяють цій тенденції, – зростання терористичних загроз, громадянські протести, житлова криза та ескалація геополітичної напруженості.

