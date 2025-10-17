Названо найкращі міста у світі для життя: лідер несподівано змінився
- Копенгаген посів перше місце в рейтингу найкомфортніших для життя міст з 98 балами, випередивши Відень, який раніше був лідером.
- Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки у чотирьох із п'яти категорій.
Багато домовласників і мандрівників постійно загадується над питанням: яке місто є найкращим місцем для життя у світі? Відповідь дав Economist Intelligence Unit (EIU).
Цього року лідер змінився, а деякі міста у списку можуть вас здивувати. Результати дослідження детально викладені в останньому Глобальному індексі якості життя, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Як проходить оцінювання?
Дослідження оцінює до 173 міст по всьому світу, використовуючи ключові показники, як-от:
- стабільність,
- охорона здоров'я,
- культура;
- навколишнє середовище,
- освіта,
- інфраструктура.
З огляду на ці категорії, кожному місту присвоюється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою.
Яке найкраще місто у світі?
Копенгаген посів перше місце в останньому рейтингу найкомфортніших для життя міст, набравши 98 балів. Аналітичний відділ EIU підкреслив, що данська столиця відзначилася у трьох ключових категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура. Це значне досягнення для Копенгагена, який випередив Відень, що раніше посідав перше місце з 2022 року, набравши 97,1 бала.
Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки в чотирьох із п'яти категорій,
– зазначають автори.
Копенгаген, відомий своєю якістю життя, продовжує встановлювати стандарти міського життя. Данська столиця може похвалитися потужною інфраструктурою та прихильністю до сталих екологічних практик.
Копенгаген визнаний найкомфортнішим містом для життя / Фото Unsplash
Мешканці насолоджуються сприятливим балансом між роботою та особистим життям, великою кількістю зелених насаджень, доступом до чистої води та високоякісними продуктами, що сприяє загальній атмосфері добробуту.
Хто в ТОП-20?
- Копенгаген, Данія;
- Відень, Австрія;
- Цюрих, Швейцарія;
- Мельбурн, Австралія;
- Женева, Швейцарія;
- Сідней, Австралія;
- Осака, Японія;
- Окленд, Нова Зеландія;
- Аделаїда, Австралія;
- Ванкувер, Канада;
- Люксембург;
- Торонто, Канада;
- Гельсінкі, Фінляндія;
- Токіо, Японія;
- Перт, Австралія;
- Брисбен, Австралія;
- Франкфурт, Німеччина;
- Калгарі, Канада;
- Амстердам, Нідерланди;
- Веллінгтон, Нова Зеландія.
EIU повідомляє, що зміни у рейтингу пов'язані зі зниженням стабільності у світі. Серед факторів, що сприяють цій тенденції, – зростання терористичних загроз, громадянські протести, житлова криза та ескалація геополітичної напруженості.
