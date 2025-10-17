Цього року лідер змінився, а деякі міста у списку можуть вас здивувати. Результати дослідження детально викладені в останньому Глобальному індексі якості життя, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як проходить оцінювання?

Дослідження оцінює до 173 міст по всьому світу, використовуючи ключові показники, як-от:

стабільність,

охорона здоров'я,

культура;

навколишнє середовище,

освіта,

інфраструктура.

З огляду на ці категорії, кожному місту присвоюється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою.

Яке найкраще місто у світі?

Копенгаген посів перше місце в останньому рейтингу найкомфортніших для життя міст, набравши 98 балів. Аналітичний відділ EIU підкреслив, що данська столиця відзначилася у трьох ключових категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура. Це значне досягнення для Копенгагена, який випередив Відень, що раніше посідав перше місце з 2022 року, набравши 97,1 бала.

Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки в чотирьох із п'яти категорій,

– зазначають автори.

Копенгаген, відомий своєю якістю життя, продовжує встановлювати стандарти міського життя. Данська столиця може похвалитися потужною інфраструктурою та прихильністю до сталих екологічних практик.



Копенгаген визнаний найкомфортнішим містом для життя / Фото Unsplash

Мешканці насолоджуються сприятливим балансом між роботою та особистим життям, великою кількістю зелених насаджень, доступом до чистої води та високоякісними продуктами, що сприяє загальній атмосфері добробуту.

Хто в ТОП-20?

Копенгаген, Данія; Відень, Австрія; Цюрих, Швейцарія; Мельбурн, Австралія; Женева, Швейцарія; Сідней, Австралія; Осака, Японія; Окленд, Нова Зеландія; Аделаїда, Австралія; Ванкувер, Канада; Люксембург; Торонто, Канада; Гельсінкі, Фінляндія; Токіо, Японія; Перт, Австралія; Брисбен, Австралія; Франкфурт, Німеччина; Калгарі, Канада; Амстердам, Нідерланди; Веллінгтон, Нова Зеландія.

EIU повідомляє, що зміни у рейтингу пов'язані зі зниженням стабільності у світі. Серед факторів, що сприяють цій тенденції, – зростання терористичних загроз, громадянські протести, житлова криза та ескалація геополітичної напруженості.

