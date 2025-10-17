Цього року лідер змінився, а деякі міста у списку можуть вас здивувати. Результати дослідження детально викладені в останньому Глобальному індексі якості життя, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як проходить оцінювання?

Дослідження оцінює до 173 міст по всьому світу, використовуючи ключові показники, як-от:

  • стабільність,
  • охорона здоров'я,
  • культура;
  • навколишнє середовище,
  • освіта,
  • інфраструктура.

З огляду на ці категорії, кожному місту присвоюється підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою.

Яке найкраще місто у світі?

Копенгаген посів перше місце в останньому рейтингу найкомфортніших для життя міст, набравши 98 балів. Аналітичний відділ EIU підкреслив, що данська столиця відзначилася у трьох ключових категоріях: стабільність, освіта та інфраструктура. Це значне досягнення для Копенгагена, який випередив Відень, що раніше посідав перше місце з 2022 року, набравши 97,1 бала.

Західна Європа залишається регіоном із найвищими показниками придатності для життя, отримавши найкращі оцінки в чотирьох із п'яти категорій,
– зазначають автори.

Копенгаген, відомий своєю якістю життя, продовжує встановлювати стандарти міського життя. Данська столиця може похвалитися потужною інфраструктурою та прихильністю до сталих екологічних практик.

Копенгаген визнаний найкомфортнішим містом для життя
Копенгаген визнаний найкомфортнішим містом для життя / Фото Unsplash

Мешканці насолоджуються сприятливим балансом між роботою та особистим життям, великою кількістю зелених насаджень, доступом до чистої води та високоякісними продуктами, що сприяє загальній атмосфері добробуту.

Хто в ТОП-20?

  1. Копенгаген, Данія;
  2. Відень, Австрія;
  3. Цюрих, Швейцарія;
  4. Мельбурн, Австралія;
  5. Женева, Швейцарія;
  6. Сідней, Австралія;
  7. Осака, Японія;
  8. Окленд, Нова Зеландія;
  9. Аделаїда, Австралія;
  10. Ванкувер, Канада;
  11. Люксембург;
  12. Торонто, Канада;
  13. Гельсінкі, Фінляндія;
  14. Токіо, Японія;
  15. Перт, Австралія;
  16. Брисбен, Австралія;
  17. Франкфурт, Німеччина;
  18. Калгарі, Канада;
  19. Амстердам, Нідерланди;
  20. Веллінгтон, Нова Зеландія.

EIU повідомляє, що зміни у рейтингу пов'язані зі зниженням стабільності у світі. Серед факторів, що сприяють цій тенденції, – зростання терористичних загроз, громадянські протести, житлова криза та ескалація геополітичної напруженості.

Де українці можуть отримати найбільші виплати у 2025-му?

  • У Німеччині українські біженці можуть отримати виплати від 357 до 563 євро залежно від категорії, але при відмові від роботи допомогу можуть скоротити на 30%.

  • У Бельгії дорослі біженці отримують приблизно 1300 євро на особу щомісяця, а у Польщі виплати варіюються від 950 до 1679 злотих на людину з додатковою допомогою для дітей та інвалідів.