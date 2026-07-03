Всего 6%: почему в Германии почти не пользуются кондиционерами

В США практически в каждом доме есть кондиционер, то же самое касается некоторых регионов Азии, а также Южной Европы. А вот дома в Германии оказались не приспособленными к невероятной жаре.

Во многих странах Европы с неожиданно наступающей летом жарой приходится справляться "старыми" методами: включать вентилятор, закрывать шторы, пить много воды и принимать холодный душ. Но есть причина, почему в Германии кондиционеры установлены всего в 6% квартир и домов, пишет DW.

Интересно Самая высокая за 200 лет: в Польше зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Почему в Германии почти не пользуются кондиционерами?

Согласно данным Министерства энергетики США, примерно у 90% людей там есть кондиционер дома. В большей части Европы климат в целом схож, но количество кондиционеров разительно отличается – они есть лишь в каждом пятом доме. Впрочем, все сильно зависит от того, о какой именно стране идет речь.

Например, в южных частях Европы, где солнце светит почти постоянно, как, например, в Испании, примерно в половине домов есть центральные системы охлаждения. А вот в Германии этот показатель составляет всего 6% – и на это есть веская причина.

Жаркая погода всегда была частью европейского лета, однако в последние годы она существенно изменилась. Сейчас людям досаждает не многодневная жара, а длительные периоды экстремально высоких температур, когда "прохладно" бывает только поздно ночью – и даже тогда столбик термометра показывает едва ли чуть меньше 30 градусов.

Межправительственная группа экспертов по климату ООН недавно сообщила, что аномальная жара распространяется быстрее, чем ожидалось, – а в этом году средняя температура стала на 2–4 градуса выше, чем в конце XX века.

И в Германии на это реагируют – с 2019 по 2024 год спрос на кондиционеры и другие охлаждающие устройства вырос на 75%. Многие люди в Европе по-прежнему считают систему охлаждения "роскошью" – но проблема не только в этом.

Как немецкие дома влияют на ситуацию?

В экстремальную жару немецкие дома совсем не спасают своих жильцов. Оказывается, многие дома в стране приспособлены не для поддержания прохлады, а для удержания тепла в холодные месяцы. И летом это становится настоящей проблемой.

Установка кондиционера – это непростая задача по нескольким причинам. Прежде всего, сложно это сделать в исторических городах Европы – там существует немало дополнительных нормативных и эстетических препятствий.

Кроме того, в Германии очень популярна аренда жилья, но многие арендаторы не могут самостоятельно установить кондиционеры из-за ограничений, прописанных в договоре. А часть людей просто не хочет вкладывать большие деньги в улучшение чужой недвижимости.

Какая температура в Германии?

На прошлой неделе в Германии зафиксировали целых 3 температурных рекорда всего за двое суток – а 28 июня столбик термометра поднялся до 41,7 градуса по Цельсию – и это новый "антирекорд" для страны. Из-за этой аномальной погоды на автомагистрали А2, соединяющей восток и запад страны, появились трещины. Путешественникам рекомендуют объезжать ее, если они не готовы стоять долгие часы в пробках под палящим солнцем.