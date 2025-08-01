Один из сайтов МИД Великобритании сообщил о "неожиданных" случаях заболевания в Испании и Греции. Это серьезный недуг, который может привести к летальному исходу.

С начала этого года в обеих странах зарегистрировали случаи Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ). Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какую болезнь обнаружили в Испании и Греции?

Представители Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, в Греции случаи заболевания были обнаружены в регионе Фессалии у границы с Болгарией.

Случаи в Греции, которые произошли в регионе Фессалии, являются неожиданными, поскольку в этом и соседних регионах ранее не регистрировались случаи ККГЛ или циркуляция вируса ККГЛ среди животных,

– сообщили в ECDC.

Первичный случай, вероятно, произошел из-за укуса клеща. После этого заразился медицинский работник, который оказывал помощь больному.

В то же время в Испании опасный вирус зарегистрировали в туристическом регионе Саламанка. 50% случаев тоже связаны с клещами.

Следует отметить, что ККГЛ обычно встречается в Африке, на Балканах, Ближнем Востоке и в Азии, но из-за изменения климата она постепенно распространяется за пределы своих привычных территорий.

По данным ВОЗ, уровень смертности от этой инфекции составляет от 10 до 40 процентов.

Какие симптомы имеет ККГЛ?

Вирус проявляется различными симптомами, в частности такими как:

головная боль,

повышенная температура,

дискомфорт в позвоночнике и суставах,

боль в животе и тошнота,

пожелтение кожи,

эмоциональная нестабильность,

изменение сенсорного сознания.

По мере прогрессирования заболевания также могут возникать неконтролируемые кровотечения, в частности из носа или мест инъекций, или большие синяки.