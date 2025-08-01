Від початку цього року в обох країнах зареєстрували випадки Крим-Конго геморагічної лихоманки (ККГЛ). Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Яку хворобу виявили в Іспанії та Греції?

Представники Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили, у Греції випадки захворювання були виявлені в регіоні Фессалії біля кордону з Болгарією.

Випадки в Греції, які сталися в регіоні Фессалії, є неочікуваними, оскільки в цьому та сусідніх регіонах раніше не реєструвалися випадки ККГЛ або циркуляція вірусу ККГЛ серед тварин,

– повідомили в ECDC.

Первинний випадок, ймовірно, стався через укус кліща. Після цього заразився медичний працівник, який надавав допомогу хворому.

Натомість в Іспанії небезпечний вірус зареєстрували у туристичному регіоні Саламанка. 50% випадків теж пов'язані з кліщами.

Слід зазначити, що ККГЛ зазвичай зустрічається в Африці, на Балканах, Близькому Сході та в Азії, але через зміну клімату вона поступово поширюється за межі своїх звичних територій.

За даними ВООЗ, рівень смертності від цієї інфекції становить від 10 до 40 відсотків.

Які симптоми має ККГЛ?

Вірус проявляється різними симптомами, зокрема такими як:

головний біль,

підвищена температура,

дискомфорт у хребті та суглобах,

біль у животі та нудота,

пожовтіння шкіри,

емоційна нестабільність,

зміна сенсорної свідомості.

У міру прогресування захворювання також можуть виникати неконтрольовані кровотечі, зокрема з носа чи місць ін'єкцій, або великі синці.