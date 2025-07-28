Персонал регулярно прибирає приміщення, зокрема ванні кімнати, але є одна дрібна річ, про яку часто забувають. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Де найбрудніше місце у готелі?

Дослідження показало, що найбільше бактерій у готельних номерах містять пульти дистанційного керування.

Виявилося, що іноді один пульт може містити понад 70 різних штамів бактерій, зокрема:

кишкову паличку,

золотистий стафілокок,

синьогнійну паличку,

норовірус.



Пульт – одне із найбрудніших місць у готельному номері / Pexels

Також експерти назвали інші речі, з якими слід бути обережними, з-поміж них: вимикачі світла, дверні ручки, кнопки чайників та стаціонарні телефони. Адже до них постійно торкаються люди, однак прибиральники часто їх пропускають.

Фахівці порадили брати з собою в готель дезінфікуючі серветки та мити руки перед їжею. Особливо варто бути обережними енергетикам, людям з ослабленим імунітетом та сім'ям з маленькими дітьми.