В популярном туристическом регионе Саламанка обнаружили случай Крым-Конго геморрагической лихорадки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Обратите внимание. Первый случай Крым-Конго геморрагической лихорадки (ККГГ) на Саламанке зафиксировали 28 мая 2025 года. Медики выяснили, что человек подхватил вирус из-за укуса клеща. О состоянии пациента пока не сообщают.

Что такое Крым-Конго геморрагическая лихорадка

Это зоонозное заболевание, которое переносят иксодовые клещи и иногда мокрецы. Вирусом можно заразиться вследствие укуса этих насекомых или при контакте с кровью больных людей.

Многие инфицированные переносят болезнь бессимптомно или с легкими симптомами, вроде лихорадки или головной боли. Однако если организм имеет слабый иммунитет, то симптомы могут стать фатальными: кровоизлияния в коже и внутренних органах, некроз тканей, проблемы с сердцем и даже отек мозга.

Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) называет эту болезнь одной из самых больших угроз для общественного здоровья.



Чаще всего люди заражаются ККГГ через укус клеща / Википедия

Считается, что ежегодно в мире регистрируют от 10 до 15 000 случаев ККГГ у людей и около 500 смертей вследствие этого вируса.

Однако из-за того, что многие инфицированные люди не имеют симптомов, настоящее количество больных определить невозможно.

К слову, также в Испании предупреждают о сильной жаре. Это дополнительные опасные погодные условия для пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому советуем туристам быть осторожнее.