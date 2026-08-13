Украинцы начали терять право на временную защиту в Чехии: в чем причина

Десятки украинских мужчин уже не смогли получить временную защиту в Чехии. Дело в том, что согласно новым правилам кандидатам теперь необходимо подтвердить выполнение воинского долга перед Украиной.

Уже с 5 августа во всем Европейском Союзе вступили в силу новые правила временной защиты – в частности, они ограничивают предоставление такой защиты украинским мужчинам призывного возраста, пишет Novinky. И теперь для получения защиты им необходимо предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности или право на выезд.

Почему мужчины не могут получить защиту в Чехии?

Предоставлять подтверждение выполнения военного долга необходимо мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет.

Менее чем за неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной,

– поделилась эксперт по вопросам миграции МВД Чехии Вероника Воточкова.

Сейчас основным документом, подтверждающим выполнение воинской обязанности, является выписка из электронной военной книжки или военно-учетного документа. Реже используется выездной штамп.

Чехия стала одной из стран ЕС, наиболее активно выступавших за ужесточение условий предоставления защиты. Ужесточение правил поддерживает также украинская сторона – мужчин призывают оставаться в стране для обороны и будущего восстановления.

Эти изменения чешские власти также рассматривают как первый шаг к постепенной отмене временной защиты в случае окончания войны. Сейчас в Чехии находятся 396 000 украинцев с временной защитой. В пересчете на душу населения Чехия принимает больше всего украинцев среди всех стран ЕС.

А за последний год в Чехии очень сильно выросло именно количество мужчин-беженцев, тогда как количество женщин в возрастной категории 18–65 лет осталось практически неизменным.