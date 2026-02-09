Куда бы поехала украинка, живущая в Италии: шикарные альтернативы популярным местам
- Украинка, живущая в Италии, рекомендует менее популярные места, такие как озеро Гарда вместо озера Комо, Чинкве-Терре вместо Портофино, и Пулью вместо Капри, поскольку они менее переполнены туристами и имеют более низкие цены.
- Популярные туристические локации, такие как Фонтан Треви в Риме, Испанская лестница и Площадь Сан-Марко в Венеции, переполнены туристами и могут разочаровывать из-за толпы и дополнительные расходы.
Многие люди планируют желанное путешествие в Италию – вот только если вы хотите посетить очень популярные локации, они могут оказаться дорогими и переполненными туристами.
Украинка, живущая в Италии, немало путешествует по стране – и поэтому уже успела узнать, где отдыхают туристы, а куда едут итальянцы. И некоторые не очень популярные локации на самом деле не менее роскошные, а иногда даже лучше, сообщает poliifrom.
Куда поехать в Италии, кроме популярных мест?
Первая локация, которая очень известна и популярна среди туристов – это озеро Комо.
Вам кажется, что это самое красивое место, но на самом деле есть гораздо красивее – озеро Гарда. Это то же, что на Комо, но нет туристов, и цены гораздо меньше,
– поделилась украинка.
Это самое большое озеро в Италии, что в длину имеет впечатляющие 54 километра, а в ширину – от 3 до 16,7 километра.
А вот вместо популярного туристического Портофино украинка выбрала бы Чинкве-Терре. По словам украинки, там есть те же горы, те же красивые домики, но стоимость жилья на одну ночь приятно порадует.
Если вы хотите поехать на Капри, украинка советует взамен рассмотреть Пулью – невероятно красивое заповедное место, и цены там также не очень высокие.
Какие еще переоцененные города в Италии лучше пропустить?
В одно долгожданное путешествие в Италию хочется воплотить все – впрочем, это может стать большой ошибкой и источником разочарований. Бывалые путешественники делятся, до несколько локаций, что очень известны в соцсетях, на самом деле не стоят вашего времени, пишет Business Insider.
- Фонтан Треви. Это очень популярный, но небольшой фонтан, вокруг которого постоянно сотни, тысячи туристов – и все они пытаются сделать инстаграмное фото. А с недавних пор за то, чтобы подойти к фонтану, нужно также заплатить 2 евро.
- Испанская лестница. Еще одна локация в Риме, переполнена туристами. Кроме того, что здесь трудно пройти, постоянно курсирует полиция и выдвигает выговоры отдыхающим, чтобы обеспечить свободный доступ к лестнице.
- Площадь Сан-Марко. Выдающаяся локация в Венеции, но если хочется по-настоящему насладиться ею, нужно приходить очень рано утром, или поздно вечером. Иначе здесь будет слишком много туристов.
