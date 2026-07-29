В эти 3 европейские страны в этом году едут больше всего: одна из них популярна среди украинцев

Новый опрос выявил неожиданных фаворитов для путешествий по Европе в этом, 2026, году. В тройку победителей вошли несколько совершенно неожиданных стран, и в одной из них сейчас проживает немало украинцев.

Несмотря на рост цен на авиатопливо и на путешествия в целом, туристов в Европе хватает: по сравнению с предыдущим годом пассажиропоток вырос на 2,3%, а заполняемость отелей – на 2%, пишет Euronews.

Какие страны являются самыми популярными для туризма в этом году?

Европа по-прежнему остается крупнейшим туристическим регионом мира – только в первом квартале 2026 года она уже приняла более 130 миллионов иностранных туристов. Но именно в марте этого года несколько направлений неожиданно выросли в популярности.

Так куда же все едут этим летом? Самым популярным и забронированным направлением в Европе является Испания, но первое место по росту популярности среди туристов неожиданно заняла Чехия – по сравнению с предыдущим годом ее посетит на 18% больше туристов.



В этом году немало туристов отправляются в Чехию / Фото Pexels

Исландия также становится все более популярной и в этом году вошла в число 30 самых забронированных направлений в мире. А это свидетельствует о том, что сейчас туристы ищут уже не просто отдыха у моря, а культурно насыщенных поездок и путешествий к необычной природе Северной и Центральной Европы.

Таким образом, в 2026 году "традиционные туристические центры" постепенно уходят в прошлое – а путешественники ищут направления, сочетающие особый опыт и сезонный баланс.

Кстати, меняются не только предпочтительные для поездки страны, но и возраст путешественников. Недавний отчет показывает, что 30% туристов со всего мира составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. И именно эта демографическая группа особенно заинтересована в аутентичном местном опыте, культурных открытиях и более глубокой связи с местом отдыха.