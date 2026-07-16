В Греции расширят знаменитый пляж: все ради того, чтобы спасти одно судно

Власти Греции объявили о масштабном плане по защите одного из самых известных пляжей страны, расположенного на острове Закинф. Там хотят сохранить знаменитый корабль "Панайотис", который уже долгое время постепенно разрушается из-за эрозии и воздействия морских волн.

О планах по расширению пляжа сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет Independent. Проект предусматривает, что пляж будет расширен примерно на 30 метров в сторону моря.

Почему пляж в Греции планируют расширять?

Для того чтобы расширить пляж и сохранить затонувший корабль "Панайотис", в Греции планируют использовать примерно 45 тысяч кубометров гравия – это позволит отдалить корпус судна от волн, и таким образом замедлить его разрушение.

Корабль MV Panagiotis сел на мель у побережья острова Закинф еще в октябре 1980 года. После этого он стал главной туристической достопримечательностью острова, а пляж Навайо – едва ли не самым узнаваемым местом в Греции.

Из-за проекта доступ к пляжу перекрыли как минимум до конца октября: после проверок была выявлена опасность оползней. Но когда именно начнутся работы по укреплению побережья, пока неизвестно.



Пляж Навайо в Греции невероятно известен / Фото Pexels

В то же время в муниципалитете Закинфа уже заявили, что восстановление берега и сохранение корабля откроет "новый этап ответственности, сотрудничества и важных преобразований" для этой достопримечательности острова.

Ранее решение о том, как сохранить эту туристическую достопримечательность, принимало центральное правительство Греции – но отныне за дальнейшее развитие пляжа и корабля будет отвечать муниципалитет Закинфа, который будет сотрудничать с Национальным техническим университетом Афин.

Мэр острова Георгиос Стасинопулос также подчеркнул, что корабль необходимо сохранить для будущих поколений, ведь он является всемирно известным символом Закинфа.