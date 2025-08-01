С 1 августа в Латвии вступили в силу новые правила, регулирующие продажу алкогольных напитков. Среди ключевых изменений – ужесточение ограничений на рекламу алкоголя.

Это решение направлено на укрепление здоровья населения и уменьшение потребления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LSM.

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Какие новые условия продажи алкоголя в Латвии?

Латвия ввела новые правила, направленные на ограничение продажи и рекламы алкогольных напитков. Отныне продажа алкоголя будет запрещена в будни и субботу с 20:00 до 10:00 следующего дня, а в воскресенье не удастся приобрести с 18:00 до 10:00 понедельника.

С целью борьбы с импульсивными покупками, заказ алкогольных напитков через Интернет теперь будут иметь обязательное время ожидания доставки не менее 6 часов после оформления заказа, как через вебсайты, так и через мобильные приложения.

Кроме того, с 1 августа будет строго запрещена реклама цен и скидок на алкогольную продукцию в печатных средствах массовой информации, печатных изданиях, кинотеатрах, на сайтах, в почтовых отправлениях, в том числе электронных, а также через средства электронной связи. Такие акции будут разрешены только в помещениях производителей, например винные погреба и пивоварни.

Также отныне заведения розничной торговли обязаны размещать на видных местах надписи, указывающие на негативное влияние потребления алкоголя на здоровье людей.

Что еще нового?

Новые правила запрещают и меры по стимулированию торговли, которые позволяют покупателям покупать несколько единиц алкогольных напитков со скидками. Также это касается рекламных предложений, которые предусматривают бесплатные товары или услуги вместе с покупкой алкоголя.

Хотя владельцы карт лояльности могут получить скидку на определенный алкогольный напиток, правила запрещают любые акции, предусматривающие скидки на весь ассортимент алкогольных напитков или на определенные категории, например, на все вина.

А заведениям, в которых проводятся азартные игры, будет запрещено продавать алкогольные напитки на разлив в непосредственной близости к игровым автоматам и столам.

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