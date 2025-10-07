Дикое животное попало в отель в Индонезии, и его заметили возле одного из гостевых номеров. Накануне сообщалось, что леопард сбежал из зоопарка.

Леопарда обнаружили в столице самой населенной провинции Индонезии – животное отдыхало возле одного из гостиничных номеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на RTE.

Интересно Украинка рассказала, сколько тратит в Нидерландах за месяц: неожиданная сумма

Откуда леопард взялся в отеле Индонезии?

Появление леопарда в отеле вызвало панику среди гостей. Администрация отеля сразу же сообщила пожарным, а уже они связались с местным агентством охраны природы.

Мы использовали транквилизатор, и около 10 утра леопарда вывели из отеля,

– сообщил глава агентства Агус Арианто.

Леопард сбежал из зоопарка еще в конце августа. Расположен он всего лишь в пяти километрах от отеля – и еще понадобится время для того, чтобы определить, было ли пойманное животное тем же.

Сейчас леопард постепенно приходит в себя. Он начал рычать,

– добавил Арианто.

Это далеко не первый случай, связанный с побегом животных в зоопарках Индонезии. в 2021 году два бенгальских тигра сбежали из зоопарка в Сингкавангу после того, как ливни образовали дыру возле их вольера. 47-летнего мужчину, работавшего смотрителем зоопарка, и нескольких животных нашли мертвыми, пишет The Sun.

Во время отлова тигров одного застрелили, а второго поймали живым. Уже в течение длительного времени зоопарки Индонезии сталкиваются с критикой: не только обвинениях в низких стандартах безопасности, но и жестоком обращении с животными.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?