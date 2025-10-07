Дика тварина потрапила до готелю в Індонезії, і її помітили біля одного з гостьових номерів. Напередодні повідомляли, що леопард втік з зоопарку.

Леопарда виявили у столиці найбільш населеної провінції Індонезії – тварина відпочивала біля одного з готельних номерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на RTE.

Звідки леопард взявся у готелі Індонезії?

Поява леопарда у готелі викликала паніку серед гостей. Адміністрація готелю одразу ж повідомила пожежників, а вже вони зв'язалися з місцевим агентством охорони природи.

Ми використали транквілізатор, і близько 10-ї ранку леопарда вивели з готелю,

– повідомив голова агентства Агус Аріанто.

Леопард утік з зоопарку ще наприкінці серпня. Розташований він всього лиш за п'ять кілометрів від готелю – та ще знадобиться час для того, аби визначити, чи спіймана тварина була тією самою.

Наразі леопард поступово приходить до тями. Він почав гарчати,

– додав Аріанто.

Це далеко не перший випадок, пов'язаний з втечею тварин у зоопарках Індонезії. 2021 року два бенгальські тигри втекли з зоопарку у Сінгкавангу після того, як зливи утворили діру біля їхнього вольєра. 47-річного чоловіка, що працював наглядачем зоопарку, та кількох тварин знайшли мертвими, пише The Sun.

Під час вилову тигрів одного застрелили, а другого спіймали живим. Вже протягом тривалого часу зоопарки Індонезії стикаються з критикою: не лише звинуваченнях у низьких стандартах безпеки, але й жорстокому поводженні з тваринами.

