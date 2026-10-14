Токсичный смог душит местных жителей: в Индонезии небо стало багряным из-за лесных пожаров

Недавно Индонезию охватили страшные лесные пожары, которые быстро стали самыми ужасными за последние десятилетия. Между тем токсичный смог душит миллионы жителей региона.

Воздух на островах Калимантан и Суматра в Индонезии приобрел зловещий янтарный цвет, а его качество ухудшилось до крайне опасного уровня. Этот смог уже распространился и на соседние страны и вызывает серьезную обеспокоенность по поводу здоровья людей, пишет BBC.

Что известно о страшных лесных пожарах в Индонезии?

Смог из Индонезии уже привел к тому, что некоторые школы в Малайзии пришлось закрыть, а горизонт в Сингапуре потемнел. Между тем в самой Индонезии растет гнев против компаний, которых сейчас обвиняют в сжигании сельскохозяйственных угодий, а также против властей, пытавшихся это остановить.

Лесные пожары происходят в Индонезии каждый год в течение сухого сезона, но на этот раз они стали особенно интенсивными из-за природного климатического явления Эль-Ниньо. В этом году в Индонезии уже зафиксировали 1 043 377 очагов лесных пожаров, и в общей сложности в них сгорело 900 000 гектаров земли.

В Индонезии горят леса, над городом появился смог: смотрите видео

Многие из этих пожаров в лесах и на торфяниках страны вызваны вырубкой растительности для очистки земель – практикой, также известной как "подсечка и выжигание". Это сельскохозяйственный метод, который традиционно используют местные фермеры, чтобы создать богатую питательными веществами почву для новых культур.

Но сейчас многие из пожаров связаны с коммерческим сельским хозяйством и поэтому происходят в огромных масштабах, а контролировать их сложнее. Активисты уже неоднократно обвиняли компании в использовании огня как дешевого способа очистки больших участков земли.

И несмотря на то, что эта практика незаконна в Индонезии, обеспечить соблюдение этого запрета – сложная задача. Однако постоянный багряный смог, нависший над страной в этом году, побудил индонезийские власти активизировать усилия по наказанию нарушителей.