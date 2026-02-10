Литва идет навстречу украинцам: теперь водительские права можно будет получить легче

Правительство Литвы упростило процедуру сдачи водительских экзаменов для украинцев. Теперь теоретический экзамен на водительские права можно будет сдавать на украинском языке. Правда, не везде.

Все детали объяснило издание Delfi.lt. По словам министра внутренних дел Владислава Кондратовича, решение о внесении этого изменения приняли с учетом многочисленных просьб украинцев.

Владислав Кондратович отметил, что МВД получило много обращений от украинцев с просьбой сдавать экзамены на родном языке.

Поэтому не могли остаться равнодушными. Большинство этих людей приехали в Литву, спасаясь от широкомасштабной войны в Украине. Чтобы обеспечить им доступность государственных услуг, мы таким образом выражаем солидарность с Украиной и ее гражданами,

– отметил министр.

Желающие сдать теоретический экзамен по вождению могут зарегистрироваться онлайн в центре Regitra.

Интересно! В январе 2026 года было проведено 10 823 теоретических экзамена:



9 926 – на литовском языке,

815 – на английском,

68 – на польском,

6 – на французском,

8 – на испанском.

Почему литовцы массово едут в Польшу?

Ранее мы писали, что литовцы все чаще ездят в Польшу за покупками из-за значительной разницы в ценах на топливо и продукты, в частности, на сливочное масло. Сливочное масло в Польше стоит значительно дешевле, чем в Литве, что делает его популярным товаром для литовских покупателей, которые скупают его большими партиями.

Экономисты объясняют ситуацию тем, что в Европейском Союзе сейчас существуют значительные запасы сливочного масла, и с осени прошлого года цены на него постепенно снижаются. Впрочем, Литва стала исключением: там стоимость продукта, наоборот, продолжила расти.