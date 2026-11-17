В Литве заявили, что больше не планируют принимать мигрантов в соответствии с механизмом солидарности, предусмотренным Миграционным пактом ЕС.

Вместо приема беженцев в Литве хотят выплачивать финансовый взнос, но его размер пока неизвестен. Кроме того, это решение сначала должно получить поддержку правительства страны, пишет LRT.

Почему Литва больше не будет принимать мигрантов по квотам ЕС?

О решении Литвы о принятии мигрантов сообщил министр внутренних дел страны Мартинс Кателинас.

Я хочу объявить, что комиссия одобрила мое предложение о большем вкладе в фонд,

– заявил он.

Также министр подчеркнул, что речь идет о том, чтобы страна больше не принимала "ни одного мигранта".

В настоящее время механизм солидарности ЕС требует от государств-членов разделять ответственность за мигрантов, прибывающих в страны, которые служат их первым пунктом въезда в блок. Но страны могут выбирать: принимать перемещенных лиц или вместо этого вносить финансовые взносы.

Еще в декабре прошлого года правительство Литвы постановило, что примет только половину выделенных ей мигрантов, а за остальных внесет финансовый взнос. В мае Литва решила принять 58 мигрантов с Кипра и выплатить 1,4 миллиона евро.

Однако, по словам Кателинаса, до сих пор неясно, сколько именно придется платить Литве, если она решит больше не принимать ни одного мигранта.

Важно Пакт ЕС о миграции и убежище необходим для того, чтобы создать общую систему управления миграцией и распределить ответственность между государствами-членами. В частности, это должно ослабить давление на страны, в которые прибывает наибольшее количество мигрантов.