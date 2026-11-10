300 солнечных дней в году и "смешные" цены: украинка рассказала об идеальной стране для жизни в Европе

Украинка Юлия Шульга живет в Албании уже около года – и за это время она заметила немало преимуществ, о которых украинцы обычно даже не подозревают.

Блогерша Юлия рассказала, что Албания – это действительно та страна, где солнце светит 300 дней в году. Но преимущества не ограничиваются лишь приятным климатом, поделилась девушка в своем блоге в инстаграме.

Почему жизнь в Албании нравится украинке?

Одним из больших преимуществ Албании для украинки является то, что проживать в этой стране можно без оформления – только с паспортом. Приятно радуют также цены. Квартиру женщина снимает за 450 евро в месяц, и из нее открывается вид на море.

Кроме того, местные жители знают английский язык, а это упрощает адаптацию и общение.

Кофе с местной едой может обойтись вам в три евро. Я живу в Албании и не знаю албанского, потому что 99% населения знают английский,

– поделилась блогерша.

Но ехать в Албанию ради хорошей зарплаты точно не стоит. Большинство украинцев, по ее словам, работают там онлайн или в украинских компаниях, действующих на местном рынке. В то же время в комментариях многие люди, которые также живут в этой стране, предупредили, что все вовсе не так радужно, как описывает женщина.

Украинка рассказала о плюсах жизни в Албании: смотрите видео

Например, одна из комментаторов отметила, что украинцы могут находиться в Албании до конца марта 2027 года – и пока неизвестно, что же будет дальше. Также она добавила, что хотя многие албанцы хорошо знают английский, владеют им далеко не все.

А вот заработная плата составляет 500–600 евро, если человек работает не удаленно. Поэтому жить с комфортом на такую зарплату непросто.

Согласно Numbeo, средняя зарплата в Албании после уплаты налогов составляет примерно 692 евро. А вот аренда однокомнатной квартиры в центре города обойдется практически в 500 евро.