Эта страна – лучшая для цифровых кочевников в 2025 году: неожиданный победитель
- Испания признана лучшей страной для цифровых кочевников благодаря качеству жизни, экономическим условиям и визовым преимуществам.
- Европейские страны, такие как Нидерланды, Норвегия и Эстония, также предлагают хорошие условия для цифровых кочевников с надежной инфраструктурой и визовыми льготами.
Долгосрочные визы, высокое качество жизни и мощная технологическая инфраструктура – эти и другие факторы делают эту европейскую страну одной из лучших для цифровых кочевников.
Только в США за последние шесть лет количество цифровых кочевников выросло на 147%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.
Европейская страна, что уже очень популярна среди туристов, заняла первое место по визовым льготам: срок действия визы длится год и может быть конвертирован в три, а также эта страна заняла третье место по общим технологиям и инновациям.
Какая страна лучшая для цифровых кочевников?
Ведущим направлением для цифровых кочевников после пандемии стала Европа, и такие страны, как Нидерланды, Норвегия и Эстония предлагают отличные возможности и надежную инфраструктуру, а также благоприятную визовую политику. 9 из 10 лучших направлений для удаленных работников расположены в Европе.
Впрочем, лучшей страной для кочевников все же является Испания. Иногда случается так, что цифровые кочевники влюбляются в новую страну и хотят остаться там навсегда – и получение гражданства также является основным преимуществом испанской визовой системы, говорится в отчете "Состояние независимости".
Это особенно актуально для лиц из стран со слабыми паспортами, поскольку они могут использовать цифровое кочевничество как стратегию для получения второго гражданства и повышения своей международной мобильности,
– говорится в отчете.
Испания оказалась первой в рейтинге удачных для кочевничества стран, получив самые высокие показатели по следующим показателям: качество жизни, экономическая среда, стоимость визы, технологии и инновации, преимущества визы.
