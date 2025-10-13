Долгосрочные визы, высокое качество жизни и мощная технологическая инфраструктура – эти и другие факторы делают эту европейскую страну одной из лучших для цифровых кочевников.

Только в США за последние шесть лет количество цифровых кочевников выросло на 147%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure.

Европейская страна, что уже очень популярна среди туристов, заняла первое место по визовым льготам: срок действия визы длится год и может быть конвертирован в три, а также эта страна заняла третье место по общим технологиям и инновациям.

Какая страна лучшая для цифровых кочевников?

Ведущим направлением для цифровых кочевников после пандемии стала Европа, и такие страны, как Нидерланды, Норвегия и Эстония предлагают отличные возможности и надежную инфраструктуру, а также благоприятную визовую политику. 9 из 10 лучших направлений для удаленных работников расположены в Европе.

Впрочем, лучшей страной для кочевников все же является Испания. Иногда случается так, что цифровые кочевники влюбляются в новую страну и хотят остаться там навсегда – и получение гражданства также является основным преимуществом испанской визовой системы, говорится в отчете "Состояние независимости".

Это особенно актуально для лиц из стран со слабыми паспортами, поскольку они могут использовать цифровое кочевничество как стратегию для получения второго гражданства и повышения своей международной мобильности,

– говорится в отчете.

Испания оказалась первой в рейтинге удачных для кочевничества стран, получив самые высокие показатели по следующим показателям: качество жизни, экономическая среда, стоимость визы, технологии и инновации, преимущества визы.

