Ця країна – найкраща для цифрових кочівників у 2025 році: несподіваний переможець
- Іспанія визнана найкращою країною для цифрових кочівників завдяки якості життя, економічним умовам та візовим перевагам.
- Європейські країни, такі як Нідерланди, Норвегія та Естонія, також пропонують хороші умови для цифрових кочівників з надійною інфраструктурою та візовими пільгами.
Довгострокові візи, висока якість життя та потужна технологічна інфраструктура – ці та інші фактори роблять оду європейську країну однією з найкращих для цифрових кочівників.
Тільки у США за останні шість років кількість цифрових кочівників зросла на 147%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.
Європейська країна, що вже дуже популярна серед туристів, посіла перше місце за візовими пільгами: термін дії візи триває рік та може бути конвертований у три, а також ця країна посіла третє місце за загальними технологіями та інноваціями.
Яка країна найкраща для цифрових кочівників?
Провідним напрямком для цифрових кочівників після пандемії стала Європа, і такі країни, як Нідерланди, Норвегія та Естонія пропонують чудові можливості та надійну інфраструктуру, а також сприятливу візову політику. 9 з 10 найкращих напрямків для віддалених працівників розташовані у Європі.
Втім, найкращою країною для кочівників все ж є Іспанія. Іноді трапляється так, що цифрові кочівники закохуються у нову країну та хочуть залишитися там назавжди – і отримання громадянства також є основною перевагою іспанської візової системи, мовиться у звіті "Стан незалежності".
Це особливо актуально для осіб з країн зі слабкими паспортами, оскільки вони можуть використовувати цифрове кочівництво як стратегію для отримання другого громадянства та підвищення своєї міжнародної мобільності,
– мовиться у звіті.
Іспанія опинилася першою у рейтингу вдалих для кочівництва країн, отримавши найвищі показники за такими показниками: якість життя, економічне середовище, вартість візи, технології та інновації, переваги візи.
