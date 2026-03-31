Не Рим и не Милан: украинец назвал лучшие города Италии для жизни
- Украинец Вадим Токарь считает, что лучшие города для жизни в Италии – это Тренто, Больцано, Удине, Болонья, Бергамо, Тревизо, Верона, Падуя, Парма и Модена, которые предлагают баланс между доступностью жилья и стабильностью трудоустройства.
- Итальянское правительство предлагает 15 000 евро для покрытия расходов на переезд и адаптацию, включая ремонт или покупку недвижимости, чтобы стимулировать переезд в меньшие города.
Италия давно остается одной из самых привлекательных стран для украинцев, которые мечтают о жизни за границей. Солнечный климат, богатая культура, вкусная кухня и относительно высокий уровень жизни ежегодно привлекают тысячи людей. Но настоящая Италия – это не мегаполисы, а уютные провинциальные города.
Как отметил украинец Вадим Токарь, который уже более 10 лет живет в Италии, комфортная жизнь здесь совсем не связана с большими городами. В своем видео на YouTube он составил собственный рейтинг лучших городов для переезда
Почему не Милан и не Рим?
По словам блогера, большие мегаполисы часто создают больше проблем, чем возможностей:
- высокая стоимость жилья,
- стресс,
- конкуренция и сложность с поиском работы.
Зато провинциальные города предлагают лучший баланс – более доступную аренду, спокойный ритм жизни и стабильные вакансии.
Какие города Италии считаются лучшими для жизни?
1. Тренто
Возглавляет рейтинг благодаря стабильности и высокому уровню жизни. Здесь низкая безработица, развитые сферы IT, строительства и логистики. Город чистый, безопасный и идеально подходит для семей.
2. Больцано
Город с высокими зарплатами и сильной экономикой. Жизнь здесь спокойная, почти "как в Австрии". Основные сферы – туризм, гостиничный бизнес и строительство.
3. Удине
Недооцененный город с доступным жильем и хорошими возможностями для старта. Работу можно найти даже без совершенного знания языка.
4. Болонья
Оживленный студенческий город с развитой экономикой. Есть работа в сервисе, офисах и логистике, но высокая конкуренция за жилье.
Болонья – это оживленный студенческий город / Фото Unsplash
5. Бергамо
Промышленный центр со стабильной работой на заводах и в логистике. Жилье доступнее, чем в крупных городах.
6. Тревизо
Небольшой, но состоятельный город с семейной атмосферой. Работа – в производстве и малом бизнесе.
7. Верона
Сочетает туристическую привлекательность и стабильный рынок труда. Подходит для семей и пар.
Верона идеально подходит для семейной жизни / Фото Unsplash
8. Падуя
Город с активной студенческой и научной жизнью. Есть возможности в медицине, образовании и сервисах.
9. Парма
Спокойный город с развитой пищевой промышленностью. Доступное жилье и комфортный темп жизни.
10. Модена
Один из центров автомобильной индустрии с хорошими зарплатами. Меньше стресса и больше стабильности, чем в мегаполисах.
По словам Вадима Токара, лучшая жизнь в Италии – не в туристических центрах, а в небольших городах, где легче найти жилье, меньше конкуренции и больше спокойствия.
Главное – правильно выбрать город. И тогда Италия действительно станет страной для комфортной жизни,
– подытожил он.
Интересно! Как пишет издание Mirror, для того, чтобы переезд и адаптация стали проще, правительство Италии готово платить 15 000 евро каждому, кто решится на это. Эти средства предназначены для того, чтобы покрыть расходы, связанные с ремонтом или покупкой недвижимости. Но они также не могут превышать 50% от общей стоимости.
