Как отметил украинец Вадим Токарь, который уже более 10 лет живет в Италии, комфортная жизнь здесь совсем не связана с большими городами. В своем видео на YouTube он составил собственный рейтинг лучших городов для переезда

Почему не Милан и не Рим?

По словам блогера, большие мегаполисы часто создают больше проблем, чем возможностей:

высокая стоимость жилья,

стресс,

конкуренция и сложность с поиском работы.

Зато провинциальные города предлагают лучший баланс – более доступную аренду, спокойный ритм жизни и стабильные вакансии.

Блогер назвал лучшие города для жизни в Италии: смотрите видео

Какие города Италии считаются лучшими для жизни?

1. Тренто

Возглавляет рейтинг благодаря стабильности и высокому уровню жизни. Здесь низкая безработица, развитые сферы IT, строительства и логистики. Город чистый, безопасный и идеально подходит для семей.

2. Больцано

Город с высокими зарплатами и сильной экономикой. Жизнь здесь спокойная, почти "как в Австрии". Основные сферы – туризм, гостиничный бизнес и строительство.

3. Удине

Недооцененный город с доступным жильем и хорошими возможностями для старта. Работу можно найти даже без совершенного знания языка.

4. Болонья

Оживленный студенческий город с развитой экономикой. Есть работа в сервисе, офисах и логистике, но высокая конкуренция за жилье.



Болонья – это оживленный студенческий город / Фото Unsplash

5. Бергамо

Промышленный центр со стабильной работой на заводах и в логистике. Жилье доступнее, чем в крупных городах.

6. Тревизо

Небольшой, но состоятельный город с семейной атмосферой. Работа – в производстве и малом бизнесе.

7. Верона

Сочетает туристическую привлекательность и стабильный рынок труда. Подходит для семей и пар.



Верона идеально подходит для семейной жизни / Фото Unsplash

8. Падуя

Город с активной студенческой и научной жизнью. Есть возможности в медицине, образовании и сервисах.

9. Парма

Спокойный город с развитой пищевой промышленностью. Доступное жилье и комфортный темп жизни.

10. Модена

Один из центров автомобильной индустрии с хорошими зарплатами. Меньше стресса и больше стабильности, чем в мегаполисах.

По словам Вадима Токара, лучшая жизнь в Италии – не в туристических центрах, а в небольших городах, где легче найти жилье, меньше конкуренции и больше спокойствия.

Главное – правильно выбрать город. И тогда Италия действительно станет страной для комфортной жизни,

– подытожил он.

Интересно! Как пишет издание Mirror, для того, чтобы переезд и адаптация стали проще, правительство Италии готово платить 15 000 евро каждому, кто решится на это. Эти средства предназначены для того, чтобы покрыть расходы, связанные с ремонтом или покупкой недвижимости. Но они также не могут превышать 50% от общей стоимости.

