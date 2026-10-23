Не Варшава и не Краков: какие города Польши чаще всего выбирают для переезда

Варшава, Краков и Гданьск традиционно привлекают внимание тех, кто планирует переехать в Польшу. Однако новое исследование показало, что наибольший прирост населения за счет переездов наблюдается в совершенно других городах.

В рейтинге проанализировали миграцию в более чем 300 польских городах за последние пять лет. Как пишет Business Insider Polska, передает 24 Канал, первые места заняли небольшие города, расположенные вблизи больших мегаполисов, тогда как Варшава даже не попала в первую тридцатку.

Какие города Польши наиболее популярны для переезда

Business Insider Polska составил рейтинг городов, которые наиболее активно привлекают новых жителей. Для этого журналисты использовали данные Главного статистического управления Польши за 2021–2025 годы.

Главным показателем стало сальдо миграции на тысячу жителей, то есть разница между количеством людей, официально зарегистрировавших проживание в городе, и теми, кто снялся с регистрации. При этом результаты последних лет имели больший вес, чтобы рейтинг лучше отражал современные тенденции.

Первое место занял город Марки в Мазовецком воеводстве, который непосредственно граничит с Варшавой. Его расположение позволяет жителям пользоваться возможностями столичного рынка труда, но проживать за пределами большого города.

В 2025 году благодаря миграции население Марки увеличилось на 652 человека. Хотя этот показатель ниже, чем в предыдущие годы, город сохранил лидерство по итогам всего исследуемого периода.

Второе место заняла Кобылка, которая также расположена недалеко от Варшавы. Тройку лидеров замкнула Румия в Поморском воеводстве, неподалеку от Гдыни и Гданьска. Среди ее преимуществ авторы исследования называют близость к морю, транспортное сообщение с большими городами и более доступные цены на жилье по сравнению с Гданьском и Гдыней.

Топ-30 городов Польши, привлекающих новых жителей

По результатам исследования Business Insider Polska, рейтинг выглядит таким образом:

Марки – Мазовецкое воеводство; Кобылка – Мазовецкое воеводство; Румия – Поморское воеводство; Имелин – Силезское воеводство; Ожеше – Силезское воеводство; Сулеювек – Мазовецкое воеводство; Константинув-Лодзкий – Лодзинское воеводство; Юзефув – Мазовецкое воеводство; Колобжег – Западнопоморское воеводство; Миколув – Силезское воеводство; Краков – Малопольское воеводство; Прушкув – Мазовецкое воеводство; Миланувек – Мазовецкое воеводство; Прущ-Гданьский – Поморское воеводство; Устронь – Силезское воеводство; Ланьцут – Подкарпатское воеводство; Тарновские Гуры – Силезское воеводство; Реда – Поморское воеводство; Жешув – Подкарпатское воеводство; Пущиково – Великопольское воеводство; Гданьск – Поморское воеводство; Коваль – Куявско-Поморское воеводство; Зеленка – Мазовецкое воеводство; Зомбки – Мазовецкое воеводство; Щавно-Здруй – Нижнесилезское воеводство; Любава – Варминско-Мазурское воеводство; Жоры – Силезское воеводство; Славкув – Силезское воеводство; Радзенкув – Силезское воеводство; Войковице – Силезское воеводство.

Столица Польши оказалась лишь на 33-м месте, а Вроцлав – на 37-м. В то же время Краков стал одним из немногих больших городов, почти попавших в первую десятку, заняв 11-е место.

Почему поляки выбирают небольшие города вместо мегаполисов

Результаты рейтинга показывают, что значительную роль при выборе места проживания играет близость к большим экономическим центрам. Люди могут работать в Варшаве, Гданьске или других больших городах, но жить в соседних населенных пунктах.

Среди преимуществ таких городов авторы исследования отмечают более спокойную обстановку, близость к природе, развитие жилищной инфраструктуры и возможность найти недвижимость по более доступной цене.

В то же время рейтинг не является опросом о лучших городах для жизни. Он отражает фактические переезды с официальной регистрацией места жительства, а не личные предпочтения всех жителей Польши.