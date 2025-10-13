Осенний сбор грибов – это отличный способ не только провести день подальше от городского шума и насладиться природой, но и самостоятельно найти себе блюдо на обед. Впрочем, собирать грибы в Польше можно далеко не везде.

За последнее десятилетие из-за изменения погодных условий и относительно низких температур рост грибов несколько замедлился – и также изменились места, где их можно легко найти, сообщает 24 Канал со ссылкой на grzyby.pl.

Где в Польше лучше всего собирать грибы?

Начало октября – это лучший период для сбора грибов. Но для того, чтобы собрать полную корзину, следует разобраться, в каких регионах их следует собирать. Лучше всего растут грибы на юге и на юго-западе Польши. А вот во второй половине октября на юго-востоке прогнозируется значительное похолодание, что будет извещать о конце сезона для этой части страны.



Актуальная грибная карта Польши / Фото grzyby.pl

Но нужно обратить внимание и на запреты по сбору грибов – можно ли выходить с корзиной в тот или иной лес или национальный парк, можно проверить с помощью специальной карты.

Где в Польше собирать грибы запрещено?

Впрочем, важно также помнить, что сбор грибов разрешено не везде, и если случайно нарушить правила, можно получить штраф до 500 злотых. Вот где собирать грибы не следует:

в лесах с растительностью ниже, чем 4 метра;

на экспериментальных плантациях;

на участках, подвергающихся эрозии;

на землях, принадлежащих военным;

у истоков ручьев и рек и мест стоянок животных.

