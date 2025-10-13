Укр Рус
13 жовтня, 19:56
2

Де в Польщі збирати гриби: ці правила потрібно обов'язково запам'ятати

Марина Блохіна
Основні тези
  • У Польщі гриби найкраще збирати на півдні та південному заході, але перевіряти дозволені місця за допомогою спеціальної мапи.
  • Збір заборонено в лісах з рослинністю нижче 4 метрів, на військових землях, біля витоків струмків, на експериментальних плантаціях, та в зонах ерозії.

Осінній збір грибів – це чудовий спосіб не тільки провести день подалі від міського шуму та насолодитися природою, але й самотужки знайти собі страву на обід. Втім, збирати гриби у Польщі можна далеко не повсюди.

За останнє десятиліття через зміну погодних умов та відносно низькі температури ріст грибів дещо сповільнився – і також змінилися місця, де їх можна легко знайти, повідомляє 24 Канал з посиланням на grzyby.pl

Де у Польщі найкраще збирати гриби?

Початок жовтня – це найкращий період для збору грибів. Та для того, аби зібрати повний кошик, слід розібратися, в яких регіонах їх слід збирати. Найкраще ростуть гриби на півдні та на південному заході Польщі. А ось в другій половині жовтня на південному сході прогнозується значне похолодання, що сповіщатиме про кінець сезону для цієї частини країни. 


Актуальна грибна мапа Польщі / Фото grzyby.pl

Але потрібно звернути увагу і на заборони щодо збору грибів – чи можна виходити з кошиком в той чи інший ліс чи національний парк, можна перевірити за допомогою спеціальної мапи.

Де в Польщі збирати гриби заборонено?

Втім, важливо також пам'ятати, що збір грибів дозволено не повсюди, і якщо випадково порушити правила, можна отримати штраф до 500 злотих. Ось де збирати гриби не слід:

  • у лісах з рослинністю нижче, ніж 4 метри;
  • на експериментальних плантаціях;
  • на ділянках, що піддаються ерозії;
  • на землях, що належать військовим;
  • біля витоків струмків та річок і місць стоянок тварин. 

