Осінній збір грибів – це чудовий спосіб не тільки провести день подалі від міського шуму та насолодитися природою, але й самотужки знайти собі страву на обід. Втім, збирати гриби у Польщі можна далеко не повсюди.

За останнє десятиліття через зміну погодних умов та відносно низькі температури ріст грибів дещо сповільнився – і також змінилися місця, де їх можна легко знайти, повідомляє 24 Канал з посиланням на grzyby.pl.

Цікаво "Більшість навіть не розглядає, а дарма": українка назвала найкращу країну ЄС для переїзду

Де у Польщі найкраще збирати гриби?

Початок жовтня – це найкращий період для збору грибів. Та для того, аби зібрати повний кошик, слід розібратися, в яких регіонах їх слід збирати. Найкраще ростуть гриби на півдні та на південному заході Польщі. А ось в другій половині жовтня на південному сході прогнозується значне похолодання, що сповіщатиме про кінець сезону для цієї частини країни.



Актуальна грибна мапа Польщі / Фото grzyby.pl

Але потрібно звернути увагу і на заборони щодо збору грибів – чи можна виходити з кошиком в той чи інший ліс чи національний парк, можна перевірити за допомогою спеціальної мапи.

Де в Польщі збирати гриби заборонено?

Втім, важливо також пам'ятати, що збір грибів дозволено не повсюди, і якщо випадково порушити правила, можна отримати штраф до 500 злотих. Ось де збирати гриби не слід:

у лісах з рослинністю нижче, ніж 4 метри;

на експериментальних плантаціях;

на ділянках, що піддаються ерозії;

на землях, що належать військовим;

біля витоків струмків та річок і місць стоянок тварин.

Які ще новини з Польщі потрібно знати?