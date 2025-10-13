За останнє десятиліття через зміну погодних умов та відносно низькі температури ріст грибів дещо сповільнився – і також змінилися місця, де їх можна легко знайти, повідомляє 24 Канал з посиланням на grzyby.pl.
Цікаво "Більшість навіть не розглядає, а дарма": українка назвала найкращу країну ЄС для переїзду
Де у Польщі найкраще збирати гриби?
Початок жовтня – це найкращий період для збору грибів. Та для того, аби зібрати повний кошик, слід розібратися, в яких регіонах їх слід збирати. Найкраще ростуть гриби на півдні та на південному заході Польщі. А ось в другій половині жовтня на південному сході прогнозується значне похолодання, що сповіщатиме про кінець сезону для цієї частини країни.
Актуальна грибна мапа Польщі / Фото grzyby.pl
Але потрібно звернути увагу і на заборони щодо збору грибів – чи можна виходити з кошиком в той чи інший ліс чи національний парк, можна перевірити за допомогою спеціальної мапи.
Де в Польщі збирати гриби заборонено?
Втім, важливо також пам'ятати, що збір грибів дозволено не повсюди, і якщо випадково порушити правила, можна отримати штраф до 500 злотих. Ось де збирати гриби не слід:
- у лісах з рослинністю нижче, ніж 4 метри;
- на експериментальних плантаціях;
- на ділянках, що піддаються ерозії;
- на землях, що належать військовим;
- біля витоків струмків та річок і місць стоянок тварин.
Які ще новини з Польщі потрібно знати?
- У Польщі вже набули чинності зміни для українців – відтепер вимоги для отримання карти побиту CUKR інакші.
- Також українці поділилися, як вони відчувають себе у Польщі: 80% з них мають роботу у країні, але лише 11% відчувають себе інтегрованими у суспільство.