Украинка, которая сначала проживала в Польше, приняла решение переехать в Испанию. И после года жизни в стране она поделилась мыслями о регионе, который выбрала.

Многие украинцы переезжают за границу, и многие выбирают для этого Испанию, сообщает 24 Канал со ссылкой на roksi.sk.

Какой регион Испании выбрать для жизни?

Украинка уже более года назад переехала из Польши в Испанию, и для жизни выбрала город Ирун, расположенный в Стране Басков.

Ирун – это город с очень удобным расположением. Совсем рядом Франция, и недалеко невероятно красивое побережье океана,

– поделилась блогерша.

Украинка считает, что этот регион Испании прекрасно подходит для жизни, и причин у этого несколько.

Климат и природа

Если хочется тепла, но не жары, тогда Страна Басков станет идеальным вариантом. Лето в регионе мягкое, а зимы – достаточно теплые. Иногда дождь, но этот дождь поддерживает природу свежей и зеленой. Кроме того, в Стране Басков соединились и невероятный океан, и горы.

Язык и люди

Страна Басков имеет свой язык, но местные жители могут свободно говорить на испанском.

Люди здесь приветливые, улыбчивые и максимально доброжелательные к украинцам,

– рассказала женщина.

Работа

Мужчинам найти работу в регионе очень просто, ведь есть немало вакансий в сфере грузовых перевозок. По словам блогера, для женщин без знания языка сложнее, и если изучить испанский, возможности появляются.

Быт

Ирун – это очень чистый город, в котором моют даже асфальт. Уровень преступности очень низкий: можно спокойно оставлять машину в темном переулке и не переживать за нее.

Жилье

Цены на жилье в крупных испанских городах немного "кусаются", впрочем, это компенсируется тем, что и заработная плата там также выше.

Кроме того, украинка вспомнила о еще одном важном моменте: украинцам здесь не отказывают во временной защите даже в случае, если он уже был оформлен в другой стране.

