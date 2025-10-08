"Люди максимально доброзичливі": українка розповіла про найкращий регіон Іспанії для життя
- Українка, що переїхала з Польщі до Іспанії, обрала для життя місто Ірун у Країні Басків, через його зручне розташування та клімат.
- У регіоні легко знайти роботу в сфері вантажних перевезень, місцеві мешканці доброзичливі, а рівень злочинності низький.
Українка, що спершу проживала у Польщі, ухвалила рішення переїхати до Іспанії. І після року життя в країні вона поділилася думками про регіон, який обрала.
Чимало українців переїжджають за кордон, і багато хто обирає для цього Іспанію.
Який регіон Іспанії обрати для життя?
Українка вже понад рік тому переїхала з Польщі до Іспанії, і для життя обрала місто Ірун, що розташоване у Країні Басків.
Ірун – це місто з дуже зручним розташуванням. Зовсім поруч Франція, і недалеко неймовірно красиве узбережжя океану,
– поділилася блогерка.
Українка вважає, що цей регіон Іспанії чудово підходить для життя, і причин в цього кілька.
Клімат та природа
Якщо хочеться тепла, але не спеки, тоді Країна Басків стане ідеальним варіантом. Літо у регіоні м'яке, а зими – досить теплі. Часом дощить, але цей дощ підтримує природу свіжою та зеленою. Окрім того, у Країні Басків поєдналися і неймовірний океан, і гори.
Мова та люди
Країна Басків має свою мову, але місцеві мешканці можуть вільно говорити іспанською.
Люди тут привітні, усміхнені та максимально доброзичливі до українців,
– розповіла жінка.
Робота
Чоловікам знайти роботу у регіоні дуже просто, адже є чимало вакансій у сфері вантажних перевезень. За словами блогерки, для жінок без знання мови складніше, та якщо вивчити іспанську, можливості з'являються.
Побут
Ірун – це дуже чисте місто, в якому миють навіть асфальт. Рівень злочинності дуже низький: можна спокійно залишати машину у темному провулку та не перейматися за неї.
Житло
Ціни на житло у великих іспанських містах трохи "кусаються", втім, це компенсується тим, що й заробітна плата там також вища.
Окрім того, українка згадала про ще один важливий момент: українцям тут не відмовляють у тимчасовому захисті навіть у випадку, якщо він вже був оформлений в іншій країні.
