Райское место на пороге коллапса: на популярном курорте Испании объявили тревогу
- На Мальорке объявили состояние тревоги из-за критической нехватки воды, что может привести к истощению запасов воды за 2 недели без осадков.
- Уровень воды в главных водохранилищах острова упал до критически низких показателей.
- А метеорологические прогнозы свидетельствуют о том, что температура в Центральной Европе может оставаться выше нормы в течение сентября и даже в начале зимы.
На Мальорке, известном туристическом курорте Испании, приближается критическая нехватка воды. Власти курорта объявили состояние тревоги.
Остров нуждается в дождях, иначе некоторые районы могут столкнуться с нехваткой воды уже через несколько дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Почему Мальорка объявила тревогу?
Водный кризис на Мальорке достиг критического уровня, что ставит под угрозу и популярные туристические районы.
Чиновники мэрии города Сольер выступили с серьезным предупреждением, что текущие запасы воды могут быть исчерпаны всего за 2 недели, если в ближайшее время не выпадут осадки. В ответ на ситуацию власти ввели ограничения на использование воды и призвали жителей прибегнуть к крайним мерам по ее экономии.
Это первые такие серьезные ограничения с 2000 года,
– говорится в сообщении.
Как известно, кризис не ограничивается только Сольером. Уровень воды в двух главных водохранилищах острова упал до критически низких показателей.
Поскольку в ближайшее время не ожидается значительных осадков, чиновники объявили на большей части острова, за исключением южного региона, состояние повышенной готовности. Жителей предупреждают, что без срочных осадков Мальорка может столкнуться с еще более строгими ограничениями на использование воды в ближайшие дни.
Готовиться ли Европе к еще одной волне жары?
Метеорологи прогнозируют в сентябре продолжение необычно высоких температур, которые наблюдались в течение всего лета. Существует малая вероятность того, что температура опустится ниже среднесезонного уровня.
Сезонный анализ Meteo France указывает на то, что в Центральной Европе температура воздуха может оставаться выше нормы в течение сентября и даже в начале зимы.