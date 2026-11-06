В Европе массово сажают пассажирские самолеты и поднимают истребители: что происходит

Уже несколько самолетов, направлявшихся в большие города Европы, получили сообщения об угрозе взрыва на борту. И в некоторых случаях самолеты приходилось перенаправлять в другие аэропорты или даже сопровождать военной авиацией.

Недавно самолет авиакомпании Aer Lingus, летевший из Дублина в Рим, пришлось перенаправить во французскую Нормандию, сообщает Sky News.

Почему самолеты в Европе совершают экстренную посадку?

По словам представителей правительства Франции, самолету удалось благополучно приземлиться на военной базе Эвре после того, как во время полета экипаж объявил о чрезвычайной ситуации. В настоящее время все 151 пассажир и шесть членов экипажа находятся в безопасности, а борт проверяют военные саперы.

Сервисы отслеживания авиарейсов показывали, что самолет уже приближался к Парижу, когда резко изменил курс, сделал несколько кругов в воздухе, а затем направился в Эвре.

Совсем вскоре после этого в Болгарии целых три самолета были вынуждены совершить экстренную посадку из-за тех же угроз. Министр внутренних дел страны заявил, что самолеты из Мадрида и Копенгагена приземлились в Софии, а третий самолет – в Пловдиве.

Итальянское агентство ANSA тем временем сообщило, что истребители ВВС Италии сопровождали до Рима самолет Finnair, летевший из Хельсинки, поскольку там также поступило сообщение об угрозе взрыва. А бельгийские СМИ сообщили, что самолету польской авиакомпании пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Брюсселя по той же причине.

О четырех самолетах с угрозой взрыва сообщила и полиция Чехии. Правоохранители уже координируют действия с администрацией аэропорта Праги, чтобы обеспечить посадку самолетов. По предварительным оценкам полиции, вероятность угрозы достаточно низкая.

Несмотря на это, мы не недооцениваем угрозу, поэтому активировали все необходимые меры безопасности. Они должны минимально повлиять на пассажиров и работу аэропорта,

– сообщили в полиции.

Все эти инциденты произошли всего через несколько дней после того, как по крайней мере семь рейсов, в том числе из Великобритании, получили сообщения о минировании. Тогда самолетам также пришлось совершить внеплановые посадки, а работа некоторых аэропортов была приостановлена.

Пока неизвестно, кто стоит за этими угрозами. Однако Мэтью Бори из компании Osprey Flight Solutions, которая консультирует перевозчиков по вопросам угроз безопасности полетов, предположил, что концентрация таких инцидентов в Европе может свидетельствовать о российском следе. Однако он отметил, что в отдельных регионах Европы также ведется гибридная война Ирана, и об этом тоже нельзя забывать.