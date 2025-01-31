Лучше Мальдив: на какой остров полететь на отдых

Мальдивы – это, конечно, чрезвычайно привлекательные острова. Однако, будем откровенны, некоторые люди там могут заскучать.

Путешественники, которые стремятся попробовать что-то кроме дайвинга и лежания на песке, вряд ли назвали бы Мальдивы островами мечты. Об этом пишет 24 Канал.

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Этот остров лучше, чем Мальдивы

Конечно, все зависит от того, какой отпуск вы хотите. Мальдивы больше подходят для тихого отдыха и уединения. Однако, к сожалению, там почти нечего исследовать, и есть ощутимый языковой барьер с местным населением, который не дает сильно погрузиться в местную культуру.

Мальдивы – это про пляжный отдых и сервис. Однако людям, которые ищут больше ярких впечатлений, советуем рассмотреть альтернативу – Маврикий.

Где находится остров Маврикий Маврикий – остров, который является основной частью Республики Маврикий. Он расположен в западной части Индийского океана, вместе с Реюньоном входит в состав Маскаренских островов. К слову, Маврикия принадлежат также остров Родригес, острова Агалега и несколько более мелких островов.



Живописный Маврикий / Unsplash

Во-первых, Маврикий ничем не уступает Мальдивам. Там также есть белый песок, пальмы и голубая вода. То есть те люди, которые любят полежать на песке и отдохнуть, ничего не теряют.



Пляж на Маврикии / Unsplash

При этом, этот остров можно бесконечно исследовать – там столько фантастических мест, которые стоит посетить: живописные водопады, винодельни, горы, джунгли с обезьянами, чайные плантации, Семицветные пески. И чего стоит только озеро Гранд Бассин, окруженное индуистскими статуями и храмами.



Водопад среди джунглей / Unsplash

Во-вторых, до Маврикия ощутимо дешевле рейсы из Европы. А еще там значительно больший выбор жилья на любой бюджет – от люксовых отелей до более бюджетных апартаментов (самые дешевые дома и квартиры можно арендовать за 20 долларов).



Маврикий предлагает жилье на любой вкус и кошелек / Unsplash

В-третьих, на Маврикии не меньше водных развлечений, чем на Мальдивах: дайвинг, серфинг, снорклинг, катание на лодках и тому подобное.

Справка. Самые популярные курорты расположены на севере и на западе острова, где тихая и спокойная вода. А на восточном побережье высокие морские волны, поэтому на эту часть острова преимущественно едут серферы.

Маврикий на карте мира:

И десерт – на праздники местное население проводит яркие фестивали, которые позволяют с головой окунуться в местные обычаи. Это не так, как на Мальдивах, где вечеринки и фестивали являются исключительно коммерческими.

Маврикий – это не только о пляжах, но и о новых впечатлениях, вкусную еду, традиции, прогулки и чрезвычайно добрых людей.

Исследовать этот остров самостоятельно можно с помощью общественного транспорта, однако можно арендовать автомобиль.

Напомним, что с октября 2024 года между Украиной и Маврикием действует безвизовый режим. То есть украинцам не нужна виза для посещения этого острова, если они едут меньше, чем на 90 дней.

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