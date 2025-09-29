"Очень много стукачей": украинка сравнила жизнь в Канаде и Германии
- Украинка заметила, что в Канаде люди более спокойно относятся к личной жизни других, тогда как в Германии часто вмешиваются в дела окружающих.
- Немецкий менталитет может показаться необычным, поскольку немцы часто сосредотачиваются на недостатках и могут быть критическими как к себе, так и к другим.
Менталитет и обычаи в разных странах могут существенно отличаться – и украинке, которая пожила в двух странах за рубежом, пришлось убедиться в этом на собственном опыте.
Менталитет других стран не всегда приходится по душе украинцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на foxican__. И девушка из Украины поделилась, почему жизнь в Германии ей нравилось меньше, чем в Канаде?
Чем отличается менталитет в Германии и в Канаде?
После жизни в Германии украинка переехала в Канаду, и тогда заметила одну интересную вещь – там все гораздо спокойнее относятся к тому, что делает человек.
В Канаде как-то всем безразлично, как ты живешь. Люди дают другим людям жить,
– поделилась украинка.
Зато в Германии, по словам девушки, "очень много стукачей". Там считается нормальной ситуацией, если немец заглянет в машину чужого человека, чтобы посмотреть, как тот пристегивает ребенка.
Честно говоря, порядочных людей это очень напрягало, меня в том числе,
– добавила украинка.
И действительно, немецкий менталитет может показаться для новоприбывших в страну непривычным и даже неприятным, пишет Kummuni. Например, немцев очень часто считают пессимистами, ожидающих от любой ситуации худшего сценария.
Кроме того, немцы вроде бы могут быть и самокритичными, и критическими к другим – они часто сосредотачивают на недостатках и ошибках, а не на достижениях.
