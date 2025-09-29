Менталитет и обычаи в разных странах могут существенно отличаться – и украинке, которая пожила в двух странах за рубежом, пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

Менталитет других стран не всегда приходится по душе украинцам, сообщает 24 Канал со ссылкой на foxican__. И девушка из Украины поделилась, почему жизнь в Германии ей нравилось меньше, чем в Канаде?

Чем отличается менталитет в Германии и в Канаде?

После жизни в Германии украинка переехала в Канаду, и тогда заметила одну интересную вещь – там все гораздо спокойнее относятся к тому, что делает человек.

В Канаде как-то всем безразлично, как ты живешь. Люди дают другим людям жить,

– поделилась украинка.

Украинка рассказала об отличиях Германии и Канады: смотрите видео

Зато в Германии, по словам девушки, "очень много стукачей". Там считается нормальной ситуацией, если немец заглянет в машину чужого человека, чтобы посмотреть, как тот пристегивает ребенка.

Честно говоря, порядочных людей это очень напрягало, меня в том числе,

– добавила украинка.

И действительно, немецкий менталитет может показаться для новоприбывших в страну непривычным и даже неприятным, пишет Kummuni. Например, немцев очень часто считают пессимистами, ожидающих от любой ситуации худшего сценария.

Кроме того, немцы вроде бы могут быть и самокритичными, и критическими к другим – они часто сосредотачивают на недостатках и ошибках, а не на достижениях.

