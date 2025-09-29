"Дуже багато стукачів": українка порівняла життя в Канаді та Німеччині
- Українка зауважила, що в Канаді люди більш спокійно ставляться до особистого життя інших, тоді як у Німеччині часто втручаються у справи оточуючих.
- Німецький менталітет може здатися незвичним, оскільки німці часто зосереджуються на недоліках і можуть бути критичними як до себе, так і до інших.
Менталітет та звичаї у різних країнах можуть суттєво відрізнятися – і українці, що пожила у двох країнах за кордоном, довелося переконатися у цьому на власному досвіді.
Менталітет інших країн не завжди припадає до душі українцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на foxican__. І дівчина з України поділилася, чому життя у Німеччині їй подобалося менше, ніж у Канаді?
Чим відрізняється менталітет у Німеччині та у Канаді?
Після життя у Німеччині українка переїхала до Канади, і тоді помітила одну цікаву річ – там усі набагато спокійніше ставляться до того, що робить людина.
В Канаді якось всім байдуже, як ти живеш. Люди дають іншим людям жити,
– поділилася українка.
Натомість у Німеччині, за словами дівчини, "дуже багато стукачів". Там вважається нормальною ситуацією, якщо німець зазирне у машину чужої людини, аби подивитися, як та пристібає дитину.
Чесно кажучи, порядних людей це дуже напружувало, мене в тому числі,
– додала українка.
І справді, німецький менталітет може видатися для новоприбулих до країни незвичним та навіть неприємним, пише Kummuni. Наприклад, німців дуже часто вважають песимістами, що очікують від будь-якої ситуації найгіршого сценарію.
Окрім того, німці начебто можуть бути й самокритичними, і критичними до інших – вони часто зосереджують на недоліках та помилках, а не на досягненнях.
