Менталітет інших країн не завжди припадає до душі українцям, повідомляє 24 Канал з посиланням на foxican__. І дівчина з України поділилася, чому життя у Німеччині їй подобалося менше, ніж у Канаді?

Чим відрізняється менталітет у Німеччині та у Канаді?

Після життя у Німеччині українка переїхала до Канади, і тоді помітила одну цікаву річ – там усі набагато спокійніше ставляться до того, що робить людина.

В Канаді якось всім байдуже, як ти живеш. Люди дають іншим людям жити,

– поділилася українка.

Українка розповіла про відмінності Німеччини та Канади: дивіться відео

Натомість у Німеччині, за словами дівчини, "дуже багато стукачів". Там вважається нормальною ситуацією, якщо німець зазирне у машину чужої людини, аби подивитися, як та пристібає дитину.

Чесно кажучи, порядних людей це дуже напружувало, мене в тому числі,

– додала українка.

І справді, німецький менталітет може видатися для новоприбулих до країни незвичним та навіть неприємним, пише Kummuni. Наприклад, німців дуже часто вважають песимістами, що очікують від будь-якої ситуації найгіршого сценарію.

Окрім того, німці начебто можуть бути й самокритичними, і критичними до інших – вони часто зосереджують на недоліках та помилках, а не на досягненнях.

