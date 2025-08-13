Украинка, живущая во Франции, развенчала популярные мифы о стране и поделилась своим опытом жизни в ней.

Жизнь в другой стране может удивлять другими традициями и обычаями – но также может удивить и то, что стереотипы не оправдываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на mi_corazon_16.

Украинка развенчала мифы о Франции

Украинка, живущая во Франции, рассказала, что не ест круассанов каждый день – и то же касается рокфора, камамбера и сыра с плесенью. Кроме того, она сама не носит беретов.

А вот насчет стереотипов, что оправдались – она лучше всех из класса знает математику, а в школе французы смотрят на нее косо.

Украинка рассказала о жизни во Франции: смотрите видео

Я украинка, живущая во Франции – и так, все здесь думают, что украинский и русский языки – это одно и то же,

– поделилась девушка.

А вот сама украинка знает французский язык уже как свой родной.

Обучение во Франции, кстати, может стать совсем непривычным для украинцев – ведь оно длится почти половину лета.

