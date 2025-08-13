Жизнь в другой стране может удивлять другими традициями и обычаями – но также может удивить и то, что стереотипы не оправдываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на mi_corazon_16.
Интересно Мы частенько слышали "сваливай в Украину", – украинка рассказала, почему переехала из Чехии в Нидерланды
Украинка развенчала мифы о Франции
Украинка, живущая во Франции, рассказала, что не ест круассанов каждый день – и то же касается рокфора, камамбера и сыра с плесенью. Кроме того, она сама не носит беретов.
А вот насчет стереотипов, что оправдались – она лучше всех из класса знает математику, а в школе французы смотрят на нее косо.
Украинка рассказала о жизни во Франции: смотрите видео
Я украинка, живущая во Франции – и так, все здесь думают, что украинский и русский языки – это одно и то же,
– поделилась девушка.
А вот сама украинка знает французский язык уже как свой родной.
Обучение во Франции, кстати, может стать совсем непривычным для украинцев – ведь оно длится почти половину лета.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что удивляет украинку в Германии после переезда.