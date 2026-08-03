"Нас обманули": большинство марокканцев вернулись из Сеуты из-за голода и враждебности местных жителей

30 июля десятки тысяч марокканцев прорвались через границу с Испанией в Сеуте – североафриканском анклаве страны. Впрочем, уже совсем скоро многие из них вернулись на родину.

В конце июля в Сеуту прибыли около 60 000 марокканцев – некоторые из них добрались до испанской границы вплавь, другие – на надувных лодках, а третьи перелезли через забор на границе, пишет Reuters. Это произошло после решения Верховного суда Испании, согласно которому местные власти не могут сразу же отправлять обратно мигрантов, перехваченных в море при попытках добраться до Мелильи или Сеуты.

Почему марокканцы в Сеуте покидают Испанию?

Сеута – это автономный город-эксклав Испании, что расположен на северном побережье Африки, напротив Гибралтара. Со всех сторон он граничит с Марокко, хотя страна официально и не признает суверенитета Испании над Сеутой, а также Мелильей. Исторически Марокко считает эти территории своими оккупированными землями.

Марокканцы, прорвавшиеся через границу, заявили журналистам, что увидели в этом шанс на лучшую жизнь после новостей о решении испанского суда. Многие молодые люди в Марокко жалуются на отсутствие возможностей в своей стране: четверть людей в возрасте от 15 до 24 лет не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. Из-за неравномерного распределения благосостояния в сферах здравоохранения и образования в прошлом году в Марокко разгорелись протесты.

Например, 21-летний Абдулах Буджи рассказал, что в Марокко он учится на учителя, но для того, чтобы получать даже мизерную зарплату, приходится работать 12-часовыми сменами. А когда он услышал о прорыве границы, сел на мотоцикл и поехал в Сеуту. Впрочем, по дороге он потерял вещи и деньги и едва не погиб. Впоследствии, когда он понял, что ему грозит арест, развернулся и направился домой.

И так поступил не только он – из 60 000 мигрантов, прибывших в испанскую Сеуту 30–31 июля, примерно 45 000 уже вернулись домой. Многие люди провели ночь на улицах города среди испуганных жителей и вооруженных испанских солдат и полицейских.

Мы приехали, чтобы добиться прогресса, а не чтобы нас обманули. Я думал, что построю там лучшее будущее. Но в Сеуте я был удивлен,

– заявил Брахим, работник пекарни.

Три дня ему пришлось прожить только на воде, ведь в Испании из-за высоких цен он не мог позволить себе купить еду. Один сэндвич с тунцом там стоил примерно 10 долларов. Вернувшиеся мигранты жаловались не только на закрытые супермаркеты и магазины, но и на местных жителей, которые их прогоняли.

Сейчас Сеута уже постепенно возвращается к привычной жизни – несмотря на то, что многие заведения еще закрыты, некоторые кафе уже открываются, а улицы патрулируют полицейские.

Пока непонятно, что именно спровоцировало наплыв мигрантов в Испанию, но социальные сети еще за несколько дней до прорыва в Сеуту были заполнены публикациями, призывающими марокканцев попасть в ЕС.

Между тем в министерстве иностранных дел Испании пожаловались на вводящую в заблуждение информацию в интернете – ведь на самом деле решение Верховного суда не позволяет мигрантам оставаться. Оно лишь запрещает возвращать их немедленно – вместо этого это делается в рамках обычных юридических процедур. Кроме того, глава правительства Педро Санчес заявил, что Испания уже рассматривает изменения в миграционное законодательство с целью ужесточения мер по репатриации.