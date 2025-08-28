Воспринимают за чужаков и отстают в технологиях: украинка назвала 3 недостатка жизни в Японии
- Японцы часто воспринимают иностранцев как "чужаков", что может затруднять общение и социализацию.
- Хотя Япония известна своими технологиями, многие заведения принимают только наличные, а QR-коды не используются.
- Образование в Японии имеет формальный характер, где диплом важнее полученных навыков, что делает нагрузки и знания ниже, чем в Украине.
Островная Япония на противоположном от Украины конце света может немало удивить туристов. Но некоторые непривычные недостатки раскрываются только после жизни в стране.
Украинка, что уже несколько лет живет и учится в Японии, рассказала 24 Каналу, что ко многим вещам не может привыкнуть до сих пор. Она раскрыла несколько минусов жизни в Японии, о которых можно и не догадываться, если не пожить там в течение длительного времени.
Отношение к иностранцам
Японцы – это достаточно закрытая к новому нация, и поэтому часто иностранцев они воспринимают, как "чужаков", и не всегда готовы к диалогу. Девушка поделилась, что ей часто приходится ловить пристальные взгляды на улице и в метро.
В заведениях питания работники будут с очень большой осторожностью и растерянностью обращаться с вами, даже если вы владеете японским языком,
– добавила она.
Технологии
Казалось бы, довольно странный недостаток как относительно страны, которая известна своими передовыми и новейшими технологиями. Впрочем, там не существует многих вещей, что привычные для всех украинцев. Например, есть очень много заведений, которые принимают только наличные, в ресторанах все меню бумажные, а оплаты по QR-кодам, которая для украинцев уже давно стала привычной, там не найти нигде.
К тому же в Японии с собой постоянно нужно носить бумажные документы.
Образование
Образование в Японии имеет более формальный статус, важнее диплом, чем полученные навыки, – поделилась украинка.
Она считает, что из-за этого нагрузка, а значит, и полученные знания в японских университетах ниже украинских.
