Можно ли везти рыбу в Польшу: ошибка, из-за которой туристы могут заплатить огромный штраф
- В Польшу можно ввезти свежую или приготовленную рыбу до 20 килограммов для личного использования, при условии, что свежая рыба должна быть потрошеная.
- Разрешается ввозить морепродукты до 20 килограммов, а живые мидии, устрицы или улитки – до 2 килограммов; для осетровой черной икры действует ограничение на 125 граммов.
Украинцы все чаще путешествуют в Польшу – на работу, учебу или в короткие поездки. Вместе с этим растет и количество вопросов о том, какие продукты можно перевозить через границу без нарушения таможенных правил.
Один из самых популярных вопросов – разрешено ли ввозить в Польшу рыбу и рыбные продукты. Все точки над "і" расставит 24 Канал со ссылкой на granica.gov.pl.
Польские таможенные службы имеют четкие требования к таким товарам, и путешественникам важно знать их заранее, чтобы избежать неприятностей во время контроля.
Можно ли везти рыбу в Польшу?
В Польшу можно ввезти свежую или приготовленную рыбу (например, копченую, сушеную), но есть лимит – до 20 килограммов для личного использования. Таможенная служба подчеркивает, что свежая рыба должна быть потрошеная (без внутренностей).
Также разрешается ввозить морепродукты (рако-, мидии и т.д.) – до 20 килограммов, а живые мидии, устрицы или улитки – до 2 килограммов. По икре: для некоторых видов существуют дополнительные ограничения – например, осетровую черную икру можно ввозить не более 125 граммов без специального разрешения.
Важно знать! Перевозить рыбу и рыбные продукты можно только в количествах, которые указывают на личное потребление, а не коммерческий вывоз. Нарушение правил могут привести к конфискации или штрафу.
Почему это важно?
Как отмечает Visit Ukraine, большие партии рыбы запрещено ввозить из-за:
- рисков для здоровья,
- возможности нелегальной торговли,
- защиты внутреннего рынка,
- европейских норм безопасности продуктов.
Маленькие, разрешенные объемы – это компромисс, который позволяет туристам везти еду для личного использования, но не угрожает безопасности или рынку ЕС.
Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей?
Ранее мы писали, что фрукты можно перевозить через польскую границу, но в ограниченном количестве до 5 килограммов на человека. Зато запрещено перевозить молоко, молочные продукты, свежее мясо и любые мясные изделия через границу.